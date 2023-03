SodaStream, ’s werelds grootste bruiswatermerk, lanceert begin maart zijn voor de Nederlandse markt geproduceerde campagne ‘Push for Better’. De campagne geeft een nieuwe kijk op de nieuwe slogan “Push For Better” en is gemaakt door Brand Articulations uit Amsterdam.

Aangezien de trend om thuis zelf bruisend water te maken blijft groeien en consumenten op zoek zijn naar meer toegankelijke premium producten, vooral in de voedings- en drankensector*, wil SodaStream uitbreiden, voornamelijk op de Nederlandse markt. Gezien de toenemende bezorgdheid over het milieu en het gezondheidsbewustzijn, biedt SodaStream consumenten de mogelijkheid om thuis verrassende, gepersonaliseerde bruisende drankjes te maken en de planeet te redden van plastic wegwerpproducten.

“De campagne zet het merk centraal”, aldus Susan Houben, Head of Marketing and Consumer Centricity bij SodaStream in Nederland. “Door “Pushing for Better” hebben consumenten de mogelijkheid om het niet alleen beter te doen voor zichzelf, maar ook voor de planeet! Met een simpele druk op de knop kunnen consumenten thuis hun favoriete bruisende drankjes maken, en kunnen ze ook een verschil maken door het gebruik van plastic flessen voor eenmalig gebruik terug te dringen.”

“Het was erg spannend om een fris strategisch en creatief perspectief te brengen aan dit iconische merk,” zegt Boyd Coyner, oprichter van Brand Articulations. “Vooral omdat dit de eerste campagne ooit is die specifiek voor de Nederlandse markt is gemaakt. We hopen het bewustzijn te vergroten voor de transformerende krachten van dit innovatieve en gezonde merk.”

SodaStream lanceert de nieuwe campagne begin maart op TV, sociale media en andere digitale platforms.

*Bron: Global Monitor, Consumer Trends Status New in 2022 by Kantar

Over SodaStream

SodaStream, een dochteronderneming van PepsiCo, is ’s werelds grootste merk voor bruisend water. SodaStream is wereldwijd actief in meer dan 47 landen en stelt consumenten in staat om met één druk op de knop perfecte, persoonlijke bruisende drankjes te creëren. Door zijn gebruikers in staat te stellen betere keuzes te maken voor zichzelf en de planeet zorgt SodaStream voor een revolutie in de drankenindustrie en verandert de manier waarop de wereld drinkt. Ga voor meer informatie over SodaStream naar www.sodastream.nl. In Nederland is SodaStream onder andere verkrijgbaar bij AH, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, HEMA en Blokker.