Xenos, de verrassendste retailer van Nederland, laat vanaf vandaag online de impact zien van haar assortiment op mens, milieu en maatschappij. Xenos geeft hiermee gehoor aan de wensen van haar klanten. Uit recent klantonderzoek kwam naar voren dat ruim 65% van hen de duurzaamheid van producten wil kennen én dat zij geholpen wil worden om duurzaam te shoppen. Om de impact in kaart te brengen, is Xenos een samenwerking aangegaan met GSES en maakt het gebruik van de Nature Impact Rating, die is gebaseerd op de GSES Score.

In de webshop van Xenos is nu per product de impact op mens, milieu en maatschappij geïllustreerd met behulp van groene blaadjes. Hoe meer groene blaadjes, hoe duurzamer de impact van het product. Linda Keijzer, CEO Xenos: “We zijn de eerste retailer in Nederland die van het assortiment de impact toont op de natuur. Met behulp van de Nature Impact Rating van GSES zijn we in staat om transparant te zijn over nagenoeg alle producten.”

Over GSES

De Nature Impact Rating is gebaseerd op de score van het Global Sustainable Enterprise Systeem (GSES). GSES is een Nederlandse organisatie die een universele taal biedt op het gebied van duurzaamheid. Het is actief in meer dan 110 landen en heeft inmiddels 70.000 actieve gebruikers. Kelly Ruigrok, CEO GSES: “Ons platform meet, verifieert en beoordeelt duurzaamheidsprestaties van producten en organisaties. Dit doen we door meer dan 560 duurzaamheidsnormen te vertalen in een universele score en standaard, waardoor gemeenschappelijk begrip ontstaat. We zijn enorm trots op de samenwerking met Xenos, die als eerste retailer de consument heel transparant informeert over de duurzaamheid van haar producten.”

De afbeelding toont de duurzaamheidsscore van de rotan Lotus kuipstoel.