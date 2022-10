Wibra maakt haar supply chain en organisatie transparant met de internationale duurzaamheidsrating van GSES, het Global Sustainable Enterprise System. Dit systeem brengt honderden duurzaamheidslabels en -normen samen in één universele beoordeling voor fabrikanten, leveranciers en (eind)gebruikers. De overkoepelende standaard meet op organisatie en op product niveau middels de Nature Impact Rating. Het GSES en de Nature Impact Rating wordt onderdeel van het Welbewust-programma van Wibra, waarmee de retailer duurzaamheid, betaalbaarheid en transparantie dichter bij elkaar brengt.

“We zijn trots op deze nieuwe samenwerking met Wibra,” vertelt Kelly Ruigrok, CEO van GSES en oprichter van het Nationaal Duurzaamheid Instituut. Ze vervolgt: “We merken dat we waarde bieden voor de branche. Wibra wil graag klanten meer duidelijkheid verschaffen over hoe ook budget klanten “veilig” en geïnformeerd kunnen winkelen.

Online en offline



Wibra zal de standaard van GSES voor duurzaamheid zowel online als offline introduceren. Dat betekent dat klanten in één oogopslag kunnen gaan zien hoe duurzaam de producten uit het assortiment zijn vanaf begin 2023, zowel in de winkels als op de webshop.

Wibra licht de keuze voor GSES toe: “Bij Wibra werken we met ons Welbewust-programma hard aan verduurzaming. Dat lukt niet van de ene op de andere dag, maar door steeds nieuwe stappen te zetten brengen we betaalbaarheid en duurzaamheid dichter bij elkaar. We vinden het erg belangrijk om transparant te zijn. Duurzaamheid is een complex thema, maar we willen het graag goed doen en vooral ook eerlijk zijn richting de klant over wat al wel goed gaat en waar volgens ons nog verbeterpunten liggen. Het gaat om transparantie en het gevoel van de klant dat hij/zij gerust, welbewust, bij ons kan winkelen. De duurzaamheidsrating van GSES past goed bij onze doelstellingen voor eerlijke en veilige productie van duurzame producten én een kleinere footprint.” aldus Wibra.

Welbewust met elkaar



Wibra kijkt zowel naar deze generatie als de volgende. Door samen te werken met agenten, leveranciers, personeel, klanten en andere specialisten is Wibra bezig om een zo groot mogelijke duurzame impact te maken. Die samenwerking staan centraal bij GSES. Met één internationale duurzaamheidsstandaard voor meer dan 110 landen maakt het bedrijf wereldwijd impact.

Over GSES



Global Sustainable Enterprise System (GSES) is actief in meer dan 110 landen, combineert meer dan 560 duurzaamheidslabels en heeft meer dan 70.000 actieve klanten. Het duurzaamheidsplatform werkt onder andere voor Xenos, Wibra, ABN AMRO, Univé en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het GSES meet bedrijven, producten, events, projecten en toeleveranciers ketens met 1 overkoepelend platform. De samenwerking tussen GSES en UCSL, Control Union, KIWA, Audit Independer en TMS garandeert de onafhankelijke validatie van bijvoorbeeld CSR, circulariteit, CO2-reductie en biodiversiteit. GSES heeft de Nature Impact Rating voor producten gelanceerd in Europa in September 2022 met Xenos als first mover in de retail sector.