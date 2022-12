Volgens de 2022 GreenMetric ranking van Universitas Indonesia (UI) is Wageningen University & Research (WUR) ook dit jaar de duurzaamste universiteit ter wereld. Deze ranglijst vergelijkt de duurzaamheid van 1050 universiteiten uit 85 landen.

De GreenMetric ranglijst bekijkt hoe wetenschappelijke instellingen wereldwijd omgaan met energie, klimaat, afval, transport, water, biodiversiteit en infrastructuur. Ook duurzaamheid in onderwijs en onderzoek wordt gemeten. Net als de vorige editie haalde WUR dit jaar een ruime negen voor duurzaamheid (9.300 van de 10.000 punten), en prolongeerde het voor het zesde jaar op rij de titel ‘duurzaamste universiteit ter wereld’.

“Ik ben trots op onze medewerkers en studenten die vragen blijven stellen en ideeën hebben voor het nog duurzamer maken van onze universiteit. Ook ben ik ben er trots op om voor zo’n duurzame universiteit te werken” vertelt Erna Maters, beleidsmedewerker duurzaamheid bij WUR. Zij nam de prijs virtueel in ontvangst namens de raad van bestuur van WUR. Maters krijgt van collega’s of studenten vaak de vraag wat de WUR nou zo duurzaam maakt. “En dan volgen er een paar voorbeelden waarom het niet zo is. Ik ben dan ook trots op onze medewerkers en studenten die vragen blijven stellen en ideeën hebben voor het nog duurzamer maken van onze universiteit”, vertelt Maters.

Nature Positive Universities Alliance

Een recent voorbeeld is de aansluiting van WUR vorige week bij de nieuwe wereldwijde Nature-Positive Universities Alliance. Deze alliantie werd gelanceerd op de eerste dag van de VN-biodiversiteitstop in Montreal. “Het initiatief om mee te doen kwam vanuit het Wageningen Biodiversiteits Initiatief”, zegt Maters. Deelname aan dit netwerk is niet vrijblijvend, universiteiten die de nature-positive pledge ondertekenen doen de belofte om schade aan de natuur door activiteiten en bedrijfsvoering te voorkomen of herstellen en positieve verandering te stimuleren.

Internationaal netwerk

Aan de ranking van de Universitas Indonesia, die sinds 2010 bestaat, deden dit jaar 1050 universiteiten uit 85 landen mee. Universiteiten vullen niet alleen de vragenlijst voor de ranking in; gedurende het jaar worden ook workshops en bijeenkomsten gehouden. Nu de meeste bijeenkomsten online worden gehouden is dit internationale netwerk van universiteiten verder uitgebreid. WUR is deelnemer van de jaarlijkse International Workshop Green Metric (IWGM), waar de nadruk ligt op de beste voorbeelden van universiteiten. Maters: “Zo presenteerde WUR tijdens de 2022 editie over wat we doen op het gebied van water management. In voorgaande jaren verzorgen we een presentatie en artikel over duurzame mobiliteit en afvalmanagement.”

Nederlandse universiteiten

In totaal deden drie Nederlandse universiteiten dit jaar mee met deze ranglijst. Rijksuniversiteit Groningen behaalde dit jaar de vierde plek, waar het vorig jaar nog een podiumplek had. Universiteit Leiden staat dit jaar op de 12e plek en valt daarmee uit de top 10 in vergelijking met de vorige editie.

Groene duurzaamheid

De UI GreenMetric ranking is met name gericht op zogeheten groene duurzaamheid, hoewel de onderwerpen ook steeds meer worden gelinkt aan de bredere Sustainable Development Goals. Om de voortgang wat betreft de SDG’s te meten doet WUR sinds twee jaar mee aan de THE Impact Ranking.

Ook in nationale duurzaamheidsrankings behoort WUR tot de top. Bij SustainaBul, de Nederlandse duurzaamheidsranking in het hoger onderwijs, staat WUR steevast in de top drie. Tijdens de editie van 2022 behaalde WUR de derde plek. In november 2021 bereikte WUR de 36e plek bij de Transparantiebenchmark waarbij de verslaglegging over maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid centraal staat.