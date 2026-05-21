Willem van Ansem en Amabel Chiarito winnen respectievelijk de ISS WorkPlace Manager of the Year Award 2026 en de ISS WorkPlace Talent of the Year Award 2026. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens de WorkPlace Xperience, in de Jaarbeurs Utrecht.

Willem van Ansem is als winnaar van de ISS WorkPlace Manager of the Year een toonaangevend voorbeeld van hoe workplace management strategisch, mensgericht en impactvol kan worden ingezet. Binnen Flora Food Group geeft hij vorm aan werkomgevingen die niet alleen functioneel zijn, maar juist cultuur versterken, samenwerking stimuleren en organisaties toekomstbestendig maken.

Met een achtergrond in internationaal facility management bij onder andere FrieslandCampina heeft hij bewezen complexe FM-transformaties succesvol te kunnen leiden. Zijn kracht zit in het vertalen van strategie naar concrete, voelbare verbeteringen op de werkvloer, waarbij mensen altijd centraal staan. De ISS WorkPlace Manager of the Year award onderstreept dan ook zijn visie, leiderschap en blijvende impact op het vakgebied.

Talent of the Year Award

Amabel Chiarito is als winnaar van de ISS WorkPlace Talent of the Year een veelbelovend en inspirerend voorbeeld van de nieuwe generatie workplace professionals. Bij Haskoning werkt zij als consultant en projectmanager aan toekomstbestendige, mensgerichte werkomgevingen waarin beleving, duurzaamheid en samenwerking samenkomen.

In projecten zoals het Paris Proof-kantoor op de TU Delft Campus laat zij zien hoe ontwerp en gebruik elkaar kunnen versterken in een werkomgeving die écht wordt geleefd. Haar aanpak is sterk co-creatief, met een scherp oog voor de gebruikerservaring en de kwaliteit van de werkdag. Deze erkenning bevestigt volgens de jury haar talent, haar frisse blik en haar potentie om het vakgebied verder te vernieuwen en te inspireren.

