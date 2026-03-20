Op donderdag 19 maart streden elf genomineerden uit vier provincies – Utrecht, Overijssel, Gelderland en Flevoland, tijdens de landelijke finale van de Circulaire Innovatie Top.

De jury, bestaande uit juryvoorzitter Sanne Westra (VNO-NCW MKB Nederland), Hester van Beeck Calkoen (Future Up), Hans van de Guchte (Rabobank) en Laurens de Lange (TerraTransities Holding b.v.), stond voor een lastige taak, maar heeft uiteindelijk de winnaars gekozen:

Circulaire Changemaker: Finti

Finti transformeert snelgroeiend Europees naaldhout tot een duurzaam en circulair bouwmateriaal dat tropisch hardhout vervangt.

Circulaire Start-up: TUUZ | Makers van Jouw Thuis

TUUZ levert modulaire, demontabele woningen als dienst met biobased en herbruikbare materialen.

Circulaire Ketensamenwerking: Oranjehoen

Oranjehoen sluit de keten door reststromen uit groente en fruit te benutten in diervoeding en zo verspilling te voorkomen.

De winnaars werden gehuldigd op het podium van het Nationaal Congres Circulaire Economie, waar ook Hare Majesteit de Koningin aanwezig was!