Bij Kanaal30 in Utrecht zijn op vrijdagmiddag 13 maart de winnaars van de Utrechtse Circulaire Innovatie Top 2026 bekendgemaakt. De meest vooruitstrevende circulaire ondernemers en initiatieven uit de Provincie Utrecht presenteerden hun innovaties aan een deskundige jury en een breed publiek. De winnaars zijn: Circulaire Changemaker: Buurman Utrecht (Utrecht), Circulaire Start-up: Dragonwood Rail (Vleuten) en Circulaire Ketensamenwerking: PAKT (Woerden).

De winnaars vertegenwoordigen Utrecht een jaar lang als circulaire ambassadeurs en gaan door naar de Landelijke Circulaire Innovatie Top 2026 op 19 maart in Utrecht.

Het event verbindt ondernemers, kennisinstellingen en overheden en laat zien dat Utrecht koploper is in de circulaire economie.

De Utrechtse Circulaire Innovatie Top is opgezet om vernieuwende ideeën zichtbaar te maken én om verbinding te creëren tussen ondernemers, beleidsmakers en kennisinstellingen. Het event is een initiatief van werkgeversvereniging VNO-NCW Midden in samenwerking met de Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, ROM Utrecht Region en Utrecht10.

Winnaars

Buurman Utrecht

Circulaire Economie heeft innovaties nodig maar net zo goed een andere nieuwe kijk op ons (economisch) gedrag, onze (economische) systemen en ons begrip van waarde en eigendom. Opschalen voor circulaire innovaties en bewegingen is moeilijk binnen het huidige economische systeem. Beleid, regelgeving en aangeleerd gedrag wijzigen langzaam. Hoe in toch op te schalen en verschil te maken? Bianca heeft met haar organisaties laten zien hoe dat kan. Door je klein en wendbaar te organiseren, door veel eigenaarschap en ruimte te geven aan anderen, door samenwerkingen aan te gaan tussen privaat/ publiek/ creatief en corporate.

Dragonwood Rail

Hernieuwbare grondstof in plaats van uitputbare materialen: Bamboe groeit extreem snel – tot wel tientallen centimeters per dag – en kan binnen enkele jaren opnieuw geoogst worden. In tegenstelling tot hardhout of beton raakt de bron niet uitgeput. Dat verkleint druk op boskap én grondstofwinning.

CO₂-opslag in het spoor: Tijdens de groei neemt bamboe CO₂ op. In een dwarsligger blijft deze CO₂ jarenlang opgeslagen. Zo verandert spoorinfrastructuur van een uitstoter in een CO₂-buffer. Lange levensduur en minder onderhoud: De bamboe-liggers zijn bestand tegen rot en weersinvloeden, dus minder vervanging, minder transport, minder materiaalverbruik. Recyclebaar ontwerp: materiaal blijft circuleren door recycling. Geen giftige stoffen zoals creosoot: er wordt geen creosoot gebruikt.

Pakt Pooling System

Glas en karton in horeca zijn grote afvalstromen. PPS vervangt eenmalige verpakkingen door herbruikbare flessen en kratten in een gedeeld systeem. Dit bespaart tot 85% energie en 70% water t.o.v. nieuw glas en recycling. Wijnflessen veroorzaken 30–50% van de ketenfootprint; hergebruik levert direct CO₂-reductie. PPS ontzorgt producenten, groothandels en horeca met plug-and-play integratie, verlaagt handling en afval, en maakt circulaire ketens schaalbaar en economisch aantrekkelijk. Elke cyclus vergroot de impact.

Jury

De juryleden zijn: