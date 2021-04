Willicroft roept CEO’s op om een stapje terug te doen en onze aarde op de eerste plaats te zetten

Moeder Natuur schreeuwt om onze aandacht. Dit is pijnlijk zichtbaar in de vorm van overstromingen, bosbranden en de stijgende zeespiegel. Voor plantaardig kaasmerk Willicroft reden om de zaken radicaal anders aan te pakken. Afgelopen jaar hebben zij Moeder Natuur aangesteld als hun nieuwe CEO. Zij is niet gebonden aan het menselijke kortetermijndenken en zal altijd beslissingen nemen met de volgende vijf generaties in gedachte. Voor een gezonde toekomst van onze planeet is het essentieel om over te schakelen naar langetermijndenken. Vorige week, op Earth Day, daagde Willicroft andere bedrijven uit om ook Moeder Natuur als CEO aan te stellen. Meerdere bedrijven hebben de stap al gezet, waaronder: VeggiHap, Sauercrowd en Nooch Footwear. Who is next?

Moeder Natuur als CEO

Met de huidige gang van zaken is het onwaarschijnlijk dat Europa de klimaat doelen van Parijs in 2030 haalt. In Nederland is van de beloofde 49% daling in CO2 uitstoot slechts 34% in zicht. Wachten op mogelijke aanscherpingen van het nieuwe kabinet is geen optie. Bedrijven hebben vaak dé sleutel in handen om het tij te keren, maar weten vaak niet hoe dit aan te pakken. Volgens Brad Vanstone, oprichter van Willicroft, moeten we kijken naar wat de natuur ons te bieden heeft, in plaats van andersom. “Moeder Natuur is het beste kompas wat je als bedrijf kunt volgen. Geen enkel bedrijf is perfect, maar zorg ervoor dat je al vanaf het begin rekening houdt met het maken van een positieve impact op de planeet. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om dit nog in je bedrijfsvoering te implementeren.” Zo is Willicroft opgericht vanuit het idee om de negatieve impact van dierlijke zuivelproductie tegen te gaan. Het bedrijf biedt een smaakvol, plantaardig, alternatief voor kaas. Ondertussen heeft Vanstone plaats gemaakt voor een wel erg opmerkelijke CEO, namelijk: Moeder Natuur. Een eerste, zeer impactvolle, verandering onder het bewind van de nieuwe CEO is de vervanging van grondstoffen: in plaats van cashewnoten uit Afrika worden nu lokale bonen gebruikt voor het assortiment aan plantaardige kazen. Dit zorgt bij de productie voor een vermindering in C02 uitstoot. Keep up the good work Moeder Natuur!

Een nieuw zaadje planten

Om nog meer impact te maken moedigt Willicroft andere bedrijven aan om ook hun huidige CEO plaats te laten maken voor Moeder Natuur. “Het gaat om het planten van een nieuw zaadje – Moeder natuur aan het hoofd van je organisatie zetten is de start. Als dit idee eenmaal genesteld is, begint het te groeien en kun je er in je bedrijfsvoering niet meer om heen. Bovendien is het werken aan een hoger doel de beste motivatie waar we als team om kunnen vragen! Op deze manier wordt duurzaamheid echt onderdeel van je bedrijf en ben je klaar om impact te gaan maken,” aldus Vanstone. Op dit moment hebben VeggiHap, Sauercrowd, Nooch footwear, Capital V, Ful, Sunt en Red Orka zich al aangesloten bij de missie van Willicroft en hun CEO vervangen voor Moeder Natuur.

Wil jij je favoriete bedrijf ook challengen? Of misschien zelfs je eigen baas? Verstuur dan hier een open sollicitatie, inclusief CV en motivatie letter, namens Moeder Natuur. Wil je als CEO zelf plaats maken voor Moeder Natuur? Bekijk dan hier haar volledige profiel en nodig haar uit voor een gesprek.

STAPPENPLAN: MOEDER NATUUR ALS CEO VAN JOUW BEDRIJF



Maak zichtbaar dat Moeder Natuur de rol van CEO vervult binnen jouw bedrijf

Plaats haar als werknemer op LinkedIn & de website Deel maandelijks de impact van Moeder Natuur als CEO

Welke beslissingen heeft ze gemaakt? Welke positieve impact bracht dit met zich mee? Ga voor een passende certificering

Maak een plan voor het behalen van de juiste certificering in jouw vakgebied

(B Corp, Regenerative Organic, Fairtrade)

STAPPENPLAN: SOLLICITEER NAMENS MOEDER NATUUR