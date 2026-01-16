Terwijl politieke en zakelijke leiders bijeenkomen in Davos, heeft een machtige coalitie van meer dan 20 vooraanstaande economen, zakenmensen en wetenschappers een oproep ondertekend aan de aanwezigen om “serieus leiderschap” te tonen om de mensheid te beschermen tegen klimaat- en ecologische ineenstorting en om welvaart voor de 21e eeuw opnieuw te definiëren.

De open brief, ondertekend door onder anderen Johan Rockström, co-voorzitter van de Earth Commission en directeur van het Potsdam Institute Climate Impact Research, en Izabella Teixeira, voormalig Braziliaans minister van Milieu en co-voorzitter van het International Resource Panel van de VN, dringt er bij de leiders van het World Economic Forum op aan om verder te kijken dan enge economische maatstaven en een achterhaald model van “groei gebaseerd op fossiele brandstoffen en winning van grondstoffen” te verwerpen. Dit model versnelt de ecologische achteruitgang, verergert de ongelijkheid en vergroot de geopolitieke instabiliteit.

In plaats daarvan pleiten de ondertekenaars voor een welvaartsagenda die geworteld is in de bescherming van klimaat en natuur, het prioriteren van menselijk welzijn en veerkracht, en het afstemmen van economische activiteiten op de “veilige en rechtvaardige ruimte” van de aarde. Het vermogen van mondiale besluitvormers om dit te bereiken moet “de bepalende test voor serieus leiderschap” worden in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door de klimaatcrisis en de afbrokkeling van moeizaam verworven vooruitgang.

Carlos Nobre, mede-voorzitter van het Wetenschappelijk Panel voor de Amazone en een van de ondertekenaars van de brief, zei: “We bevinden ons gevaarlijk dicht bij ecologische kantelpunten die de stabiliteit van klimaatsystemen wereldwijd kunnen ondermijnen. Deze brief is een dringende oproep aan de leiders in Davos om te erkennen dat welvaart niet gebouwd kan worden op de ineenstorting van ecosystemen – het moet gebaseerd zijn op verantwoord beheer van de planeet en een veilige en rechtvaardige leefomgeving voor de mensheid.”

De brief betoogt dat de kosten van het handhaven van de huidige economische koers al aanzienlijk zijn – met verliezen van vele biljoenen dollars, terwijl het welzijn van de meerderheid niet wordt beschermd en de rijkdom zich concentreert aan de top, terwijl ecosystemen en publieke diensten onder druk komen te staan ​​en de ecologische en sociale spanningen toenemen.

Tegelijkertijd wijzen de ondertekenaars op duidelijk en groeiend bewijs dat een economie die is afgestemd op de planetaire grenzen betere resultaten oplevert, waaronder het creëren van banen door hernieuwbare energiebronnen, een verminderde kwetsbaarheid voor klimaat- en economische schokken, een grotere veerkracht en concurrentiekracht, en een rechtvaardigere en meer gelijkwaardige wereld.

Sandrine Dixson-Decleve, uitvoerend voorzitter van Earth4All, zei: “Bedrijven kunnen niet succesvol zijn in falende samenlevingen, en economieën kunnen niet floreren op een planeet die aan het afbrokkelen is. Onze boodschap is duidelijk: het tijdperk van op fossiele brandstoffen gebaseerde, uitbuitende groei is voorbij. De echte test voor leiderschap vandaag de dag is of we rijkdom kunnen omzetten in menselijk welzijn en gedeelde welvaart kunnen realiseren binnen de grenzen van de planeet.”

Signatories include:

Sandrine Dixson-Decleve, Executive Chair, Earth4All

Margarita Astrálaga, Chair of the Advisory Board for the Global Commons Alliance

Wendy Broadgate, Executive Director, Earth Commission and Global Hub Director, Sweden, Future Earth

Jean Oelwang, Founding CEO, Planetary Guardians and Virgin Unite

Johan Rockström, Co-chair, Earth Commission, Director, Potsdam Institute Climate Impact Research

Jayati Ghosh, Professor of Economics at the University of Massachusetts Amherst

Carlos Nobre, Senior Scientist at the University of São Paulo, Co-Chair of the Science Panel for the Amazon

Izabella Teixeira, former Brazilian Minister of the Environment, Co-Chair of the UN’s International Resource Panel

Naoko Ishii, Director Centre for Global Commons, University of Tokyo and former Deputy Vice Minister of Finance Japan

Catherine McKenna, Founder and CEO of Climate and Nature Solutions and former Canadian Minister of Environment

Hiro Mizuno, Special Advisor to the CEO of MSCI, Inc., Leader, B-Team and former UN Special Envoy on Innovative Finance and Sustainable Investments, Planetary Guardian