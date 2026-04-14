Met Earth Day (woensdag 22 april) in aantocht groeit de behoefte om iets goeds te doen voor de aarde. Toch voelt duurzaam handelen voor veel mensen vaak groot en ingewikkeld. Volgens Trees for All kan het ook verrassend simpel beginnen: met het planten van een boom.

Goed doen voelt goed

Veel mensen herkennen het gevoel: je maakt een bewuste keuze, helpt een ander en daarna voel je je beter. Dat is geen toeval. Wie iets goeds doet, maakt stoffen aan zoals endorfine en oxytocine. Deze zorgen voor gevoelens van geluk en verbondenheid, ook wel bekend als een ‘helpers high’. Juist dat positieve gevoel kan een belangrijke rol spelen in gedragsverandering om klimaatbewuste keuzes te maken.

Positief klimaatgedrag vaak overweldigend

Hoewel de intentie er vaak is, ervaren veel mensen klimaatbewuste keuzes als overweldigend. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van Ipsos. Minder vliegen, anders eten, bewuster consumeren: waar begin je? De complexiteit van het onderwerp zorgt ervoor dat mensen afhaken. Maar de aarde heeft juist méér mensen nodig die in actie komen voor hun omgeving door een eerste stap te zetten.

De kracht van een boom

Een boom planten is zo’n stap. Niet omdat één boom alles oplost, maar omdat elke boom onderdeel is van een groter geheel. Zo kan één boom:

De omgeving op een hete dag tot wel 10 graden verkoelen;

Honderden liters regenwater verwerken en het risico op overstromingen verminderen;

Leefgebied bieden aan meer dan vierhonderd insecten (zoals bijen en vlinders) en zo de biodiversiteit versterken;

Fysiek én mentaal welzijn verbeteren, doordat groen uitnodigt tot bewegen en ontspanning en bijvoorbeeld stressklachten vermindert.

Kortom, elke boom maakt een verschil voor het klimaat, de biodiversiteit en voor mensen zelf. En hoe meer bomen, hoe groter dat positieve effect.

Een klein begin met impact

Met Earth Day als natuurlijk moment om in actie te komen, benadrukt Trees for All dat verandering niet perfect hoeft te zijn. Juist kleine, haalbare stappen kunnen samen een groot verschil maken. Iedereen – met en zonder groene vingers – kan daarom een boom planten om daarmee iets positiefs te doen voor de aarde én voor jezelf.

Waar de bomen terechtkomen

Trees for All plant alle Earth Day-bomen in Nederland en in het buitenland. De helft krijgt een plek in bosprojecten verspreid over Nederland, zoals de vergroening van het platteland. De andere helft wordt geplant in Mexico en op Borneo. Altijd met oog voor de juiste boom op de juiste plek en beheer op de lange termijn. Zo draagt elke boom blijvend bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mensen.