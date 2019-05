Wijzonol roept schilders op om nu in actie te komen voor vermindering CO2-uitstoot

De Nederlandse verfsector stoot jaarlijks evenveel CO2 uit als een stad ter grootte van Zwolle. Door bijvoorbeeld te werken met kwalitatief betere verf kan die uitstoot fors omlaag gebracht worden. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, uitgevoerd in opdracht van Koninklijke Van Wijhe Verf. De verffabrikant streeft ernaar om zelf al in 2025 klimaatneutraal te zijn en roept de verfsector op om dat voorbeeld te volgen.

In 2050 is heel Nederland, en daarmee ook de bouwsector, CO2-neutraal. Volgens Marlies van Wijhe, directeur van Van Wijhe, is het behalen van de klimaatdoelen pure noodzaak. “Als familiebedrijf denken wij in generaties. Om ons land leefbaar te houden voor volgende generaties richten wij ons al jaren op het verduurzamen van onze producten. Het onderzoek van Arcadis laat zien hoe groot de uitstoot van de sector is – en wat ons betreft ook dat verduurzaming hard nodig is. Wij willen onze collega’s daar bewust van maken en laten zien dat we de klimaatdoelen samen kunnen behalen.”

Een halve megaton CO2 per jaar

Het onderzoek van Arcadis wijst uit dat de verfsector op dit moment zo’n 500.000 ton CO2 per jaar uitstoot. Die emissie kan echter snel omlaag worden gebracht. Zo leidt de keuze voor verf van hogere kwaliteit (met een lagere onderhoudsintensiteit) direct al tot een besparing van ruim 10 procent. Het gaat om verf die wordt gebruikt in de bouwsector en door doe-het-zelvers. Wanneer schilders de overstap maken naar elektrisch vervoer loopt dat op naar een besparing van 182.000 CO2, gelijk aan 36 procent.

200 liter verf voor elke Nederlander

Arcadis berekende dat tot 2050 in Nederland 32 miljoen hectoliter verf wordt gebruikt voor het schilderen van gebouwen. Bijna twee hectoliter per inwoner. Wanneer een lagere onderhoudsintensiteit de standaard wordt, is vanzelfsprekend minder verf nodig. Fabrikanten zetten steeds meer in op lagere onderhoudsintensiteit, maar ook op biobased grondstoffen, elektrisch vervoer en verduurzaming van productieprocessen. Van Wijhe: “Verf kan op alle fronten duurzamer worden. Wij streven ernaar dat je onze verf straks gewoon door de gootsteen kunt spoelen, maar het is nog beter om verspilling tegen te gaan.”

Wij Zijn NU

De oproep aan schilders en fabrikanten om nu in actie te komen, is onderdeel van de Wijzonol campagne Wij Zijn NU. Daarin wijst Wijzonol, duurzame koploper in de verfsector, op het belang om samen voor verduurzaming te gaan. “Een land dat leefbaar is voor volgende generaties overstijgt elk bedrijfseconomisch belang”, zegt van Wijhe. “Met deze campagne laten we zien dat niemand bang hoeft te zijn voor verduurzaming. Als je er even over nadenkt, gaat het gewoon om nÛg betere verf. Om nog beter werk te leveren. Dat spreekt vakmensen aan.”

Marlies van Wijhe is voormalig zakenvrouw van het jaar en de vierde generatie aan het hoofd van het familiebedrijf. Na haar studie bedrijfskunde besloot ze het bedrijf van haar vader over te nemen. Dat deed ze met een duidelijke missie: wij gaan de duurzaamste verf ter wereld maken! Marlies is beschikbaar voor interviews.

Meer informatie over de campagne Wij Zijn NU is te vinden op wijzijn.nu.