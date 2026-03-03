Wijzonol brengt een nieuwe generatie professionele muurverf op de markt, speciaal voor de milieubewuste schilder. De nieuwe formule bevat aanzienlijk meer biobased grondstoffen en geen primaire microplastics. Daarbij blijft de verf dezelfde professionele kwaliteit en verwerkbaarheid bieden die vakschilders, opdrachtgevers en vastgoedonderhoud‑ketenpartners al jaren van Wijzonol kennen.

Duurzame stap in lijn met toekomstige wetgeving

Zowel het gebruik van natuurlijke grondstoffen als de reductie van microplastics is een belangrijk thema binnen de bouw- en onderhoudssector. Wijzonol speelt hier actief op in met een vernieuwde receptuur voor deze nieuwe binnenmuurverf; Wijzotex Zyra Mat.

Toekomstbestendig en duurzaam. Deze nieuwe generatie muurverf helpt opdrachtgevers, onderhoudsbedrijven en professionele schilders nog meer bij te dragen aan de duurzame transitie in de verf- en onderhoudsbranche, zonder in te leveren op resultaat.

Wat zijn primaire microplastics?

Microplastics zijn kleine stukjes plastic (kleiner dan 5 millimeter) die, eenmaal in het milieu terechtgekomen, niet (bio-)afbreekbaar zijn. Ze kunnen in alle ecosystemen binnendringen, inclusief oceanen, de bodem en zelfs de lucht.

Microplastics worden (opzettelijk) toegevoegd aan allerlei producten, zoals cosmetica en verf, om deze bepaalde eigenschappen te geven. De Wijzotex Zyra Mat bevat geen primaire microplastics en is daarmee uniek in zijn soort.

Wat is biobased muurverf?

Biobased muurverf bevat grondstoffen van natuurlijke oorsprong, zoals plantaardige oliën en reststromen uit de voedingsindustrie. Deze materialen komen uit onuitputtelijke bronnen en kunnen terug groeien binnen de levensduur van de verf. Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van biobased verf is dat de kwaliteit en verwerkingseigenschappen van de verf behouden blijven.

Nieuwe formulering, vertrouwde prestaties

Deze nieuwe muurverf is opgebouwd rond een innovatief bindmiddel dat zorgt voor een hoog dekkend vermogen en een gelijkmatige, matte afwerking. Professionele gebruikers ervaren dezelfde vloei, verwerkingstijd en betrouwbaarheid als bij de muurverven die ze gewend zijn.

Kenmerken van deze nieuwe muurverf, Wijzotex Zyra Mat:

85% Biobased

0% (primaire) microplastics

Hoog dekvermogen

Professionele, soepele verwerkbaarheid

Mooie, matte afwerking

Leverbaar in alle kleuren

Investeren in kwaliteit én toekomst

Met deze productinnovatie onderstreept Wijzonol haar inzet om de impact op mens en milieu te verminderen, terwijl de prestatie-eisen vanuit opdrachtgevers en ketenpartners gewaarborgd blijven.

Beschikbaarheid

De nieuwe muurverf Wijzotex Zyra Mat is vanaf nu verkrijgbaar bij de professionele verfgroothandel