Van Wijhe Verf is er voortdurend naar op zoek: verf die duurzamer is en minder milieubelastend is. De volgende stap is weer gezet. Een binnenmuurverf die voor 85 procent biobased is, zonder toegevoegde microplastics.

De nieuwe, duurzame muurverf wordt in binnen en buitenland gelanceerd. In Nederland onder de naam Wijzotex Zyra Mat en binnenkort in Europa onder de naam Ralston Zora Matt. Eerder presenteerden we een concept muurverf voor binnen met een fossielvrije grondstofbasis van 99 procent (Flower Power) zonder microplastics en een hoogglanzende buitenlak waarvan 70 procent van de grondstoffen afkomstig is uit hernieuwbare, biobased bronnen (BIOmotion70). Deze zogeheten concept paints zijn formuleringen die zich nog in een doorontwikkelfase bevinden, voordat zij op grotere schaal kunnen worden toegepast en commercieel worden geïntroduceerd. De muurverf Zyra en Zora zijn nu commercieel beschikbaar.

Voortdurend speuren naar duurzame alternatieven

‘Wij ontwikkelen verf en zijn al jaren bezig onze verven steeds duurzamer en minder schadelijk voor het milieu te maken. Een van onze ontwikkellaboranten is speciaal vrijgemaakt om voortdurend te speuren naar duurzame alternatieven in de samenstelling van de verf. Zyra en Zora zijn ontwikkeld op basis van kennis en ervaringen van andere technologieën. Vanuit het concept paints traject uit ons innovatie laboratorium WYDO NBD in Groningen hadden we al de nodige ervaring en boekten we resultaten met een steeds hoger biobased gehalte. Ook de ervaringen van andere ontwikkelde technologieën dragen bij aan een sneller resultaat. Bij deze nieuwe muurverf stelden we ons tot doel minder microplastics toe te voegen. Uiteindelijk is het ons gelukt helemaal geen primaire microplastics toe te voegen. Tijdens de ontwikkeling is het product als pilot in de markt gezet en zijn er diverse projecten mee geschilderd. Het resultaat is een marktgereed product die verwachtingen weer overtreft.

Plantaardige grondstoffen voor circulaire economie

Biobased verf bevat grondstoffen van natuurlijke oorsprong. Deze grondstoffen zijn materialen die afkomstig zijn van biologische, hernieuwbare bronnen in plaats van fossiele grondstoffen zoals aardolie. Ze worden geproduceerd uit planten, bomen, gewassen, algen of organisch afval. Het belangrijkste kenmerk is dat ze hernieuwbaar zijn en bijdragen aan een circulaire economie. De materialen komen uit onuitputtelijke bronnen en kunnen terug groeien binnen de levensduur van de verf.

Met onze receptuur bereiken we een biobased gehalte van 85 procent, waar tot voor kort in onze sector maximaal 50 procent werd gehaald. Sommige grondstoffen, denk aan pigmenten, enkele additieven en hulpstoffen, zijn nog niet volledig biobased beschikbaar. Dat verklaart de overige 15 procent. We werken uiteindelijk wel toe naar 100 procent biobased. Dat vraagt om eindeloos testen, bijsturen en een diep moleculair begrip. Daarbij werken we nauw samen met onze toeleveranciers, bij voorkeur uit Nederland of Europa. Juist onze openheid over de technische uitdagingen laat zien dat deze verf geen marketingverhaal is, maar het resultaat van pure wetenschappelijke passie en de durf om buiten de gebaande paden te treden.

Vrij van primaire microplastics

Microplastics zijn kleine plastic deeltjes, kleiner dan 5 millimeter. Ze blijven lang in het milieu. Studies toonden aan dat microplastics zich overal ophopen: op de hoogste bergen, in de diepste oceaantroggen en in de meest afgelegen poolgebieden. Ook in het menselijk lichaam troffen onderzoekers microplastics aan: in het hartweefsel, de lever, de nieren, moedermelk en de bloedbaan. Al meer dan een eeuw komen er minuscule plasticdeeltjes in het milieu terecht. Die blijven lang bestaan. Vandaar dat we ze aantreffen in het lichaamsweefsel en het bloed van dieren in de hele voedselketen – inclusief onszelf – en in veel dingen die we consumeren, zoals zout, bier en drinkwater.

Eric Deen (Manager Laboratorium bij Van Wijhe Verf) hierover: ‘Hoewel de wetenschap nog geen eenduidige conclusie trekt over de schadelijke gevolgen op korte en lange termijn is voor ons klip en klaar dat we het aandeel microplastics in onze verven tot nul moeten en willen terugbrengen. We zijn trots dat het ons gelukt is om aan deze nieuwe muurverf geen primaire microplastics toe te voegen. Als uit lopend onderzoek blijkt dat onze nieuwste muurverf biologisch afbreekbaar is dan blijven er ook geen secundaire microplastis achter zoals die kunnen vrijkomen door verval, beschadiging, slijtage of behandeling van een oude verflaag. In dat geval en mogen we spreken van volledig microplastic vrije verf.

Superieure gladde muurverf

Het is de combinatie van het hoge biobased gehalte en de afwezigheid van primaire microplastics die de nieuwe muurverf uniek maakt. Voorwaarde bij de ontwikkeling was en is dat de verf dezelfde professionele kwaliteit en verwerkbaarheid moet bieden voor vakschilders, opdrachtgevers en vastgoedonderhoud-ketenpartners.

De 8 duurzame pijlers

De introductie van deze muurverven is niet zomaar een volgend product, het is een rechtstreeks resultaat van onze integrale duurzaamheidsstrategie.

Die draait om acht duidelijke pijlers die richting geven aan iedere ontwikkeling binnen het bedrijf. Drie belangrijke strategische pijlers worden met deze verf aangetikt, zoals CO2 footprint verlagen, mens en welzijn en hernieuwbare grondstoffen. Vanuit deze benadering wordt duurzaamheid niet gezien als beperking, maar juist als een kans om innovatie te versnellen.

Wij nemen het voortouw. We leren van het proces en van de weg ernaartoe. Uiteindelijk is onze ambitie om te komen tot 100 procent circulariteit in onze producten en ons productieproces. Ook zijn we op weg naar een CO2-voetafdruk van nul. Als B Corp organisatie gaan we voor benefit voor mens en milieu.

Samenwerking geeft versnelling

Marlies van Wijhe, ceo van Koninklijke Van Wijhe Verf, over het belang van samenwerking in de keten. ‘De grootste uitdaging ligt in het ontwikkelen van alternatieve grondstoffen en additieven. Daarin zijn toeleveranciers en andere ketenpartners erg belangrijk voor ons. Met deze nieuwe muurverf, en ook met onze concept paints, laten we zien dat we onderweg zijn. Om leveranciers van grondstoffen te interesseren en elkaar te versterken. Om iets in beweging te zetten. We nodigen mensen of partijen die met innovatie bezig zijn of op welke wijze dan ook willen bijdragen uit om aan te haken. Samen komen we verder. Wij zijn enthousiast over een duurzame en klimaat neutrale toekomst. Daarom delen we graag wat we doen in het laboratorium om dat waar te maken. Eigenzinnig, proberend en doorgaan met behaalde resultaten, samen met onze ketenpartners. De toekomst is nu.