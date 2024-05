What Design Can Do (WDCD) heeft de elf winnaars van de Redesign Everything Challenge bekendgemaakt, waarmee enkele van ’s werelds meest creatieve klimaatoplossingen worden gevierd. In partnerschap met de IKEA Foundation en Secrid, gaat de competitie nu een spannende nieuwe fase in waarin finalisten toegang krijgen tot een prijs van €5.000 en een acceleratie programma met trainingen om hun ideeën op te schalen en hun impact op de wereld te vergroten.

De belangrijke taak van de winnaars kiezen werd uitgevoerd door een internationale jury, bestaande uit tien experts op het gebied van design, klimaatactie en ondernemerschap, waaronder Sunny Dolat (oprichter van Nest Collective), René van Geer (medeoprichter van Secrid), Daniel Freitag (oprichter van Freitag), en Emy Bensdorp (oprichter van Claybens) . De jury discussieerde zowel online als live en selecteerde elf winnaars uit een shortlist van 33 veelbelovende genomineerde projecten. Uiteindelijk wonnen de winnende projecten de jury voor zich door het te overtreffen op basis van de vier criteria van de competitie: impact, ontwerp en creativiteit, haalbaarheid en schaalbaarheid, en de kracht van hun team en netwerk.

“De winnaars van de Redesign Everything Challenge zijn een voorbeeld van de potentie van design om klimaatverandering aan te pakken. Deze projecten bieden niet alleen innovatieve oplossingen voor klimaatkwesties, maar inspireren ook anderen om te heroverwegen wat mogelijk is,” zegt WDCD’s medeoprichter en creatief directeur Richard van der Laken. “De creativiteit en toewijding van deze teams hebben de jury en het hele team van What Design Can Do geïmponeerd.”

The Redesign Everything Challenge is gelanceerd in januari 2024 om op zoek te gaan naar sommige van de werelds meest creatieve klimaat oplossingen. In de shortlist van genomineerden werd een breed scala aan ideeën en start-ups vertegenwoordigd, variërend van buurtinitiatieven om lokale voedselsystemen te vernieuwen tot door zonne-energie aangedreven innovaties die gemeenschappen in nood ondersteunen.

Veel winnende projecten lieten zien hoe biomaterialen kunnen worden benut. Deze projecten heroverwegen traditionele materialen en processen, en bieden duurzame alternatieven die afval en consumptie verminderen. Deze benadering is te zien in projecten zoals Celium™ by Polybion (Mexico) , een revolutionair biomateriaal gemaakt van agro-industrieel fruitafval, Electric Skin (Frankrijk) , die de elektronica-industrie heruitvindt door middel van materialen die hernieuwbaar en composteerbaar zijn, Co-Culturing Rituals – BioSoothe (Verenigd Koninkrijk) , een innovatief project dat gebruik maakt van fotosynthetisch symbiotisch materiaal met mogelijke toepassingen in wondgenezing, huidherstel en huidverzorging, en Cellsense (Verenigde Staten) , dat algen en cellulose omzet in kralen en automatisering gebruikt om ethische arbeidspraktijken te ondersteunen.

Andere winnende projecten richtten zich op natuur geïnspireerde oplossingen voor biodiversiteit en het herstel van ecosystemen. Deze initiatieven richten zich op het leren van de natuur en het benutten van biologische innovaties om ecosystemen te herstellen en te regenereren. Dit was te zien in projecten zoals A Bite of Extinction (Spanje) , een project dat het Spaanse voedselsysteem nieuw leven inblaast door biodiversiteit en gemeenschap te herstellen met een focus op smaak, Reef Rocket by Reef Cycle(Verenigde Staten) , een vernieuwend bio-cement dat lokaal kan worden gekweekt uit planten en hergebruikt afval en gebruikt wordt om riffen na te bootsen, ForestGuard (Turkije) , een innovatief ontwerp dat bosbranden detecteert door middel van sensoren en machine learning-algoritmen, en Germinatorium (Brazilië) , een nomadische kwekerij voor het kiemen van zeldzame inheemse planten.

Andere projecten die de jury onder de indruk maakten, benadrukten de rol van design voor sociale en klimaatgerechtigheid. We zagen dit bij winnaars zoals Looop Can (Verenigd Koninkrijk) , een schoonmaakset voor herbruikbaar maandverband in waterschaarse gebieden, The Revival (Ghana) , een non-profitorganisatie die duurzaamheid bevordert en banen creëert onder de lokale gemeenschap met design, upcycling en textielafval initiatieven, en BreatheEasy (India) , werkt met traditionele bouwtechnieken om de luchtvervuiling in de kwetsbare wijken van Delhi te verminderen.

Wat is de volgende stap voor de winnaars?

De winnende teams gaan nu aan het werk met versterking van hun idee, het verdiepen van hun potentiële impact en het in praktijk brengen van hun plannen. Daarvoor ontvangen de elf winnende teams €5.000 aan financiering en toegang tot een acceleratieprogramma.

Het programma begint met een ‘bootcamp’ in Amsterdam, op maat gemaakt voor de unieke mix van winnaars. De teams worden gekoppeld aan mentoren die hen begeleiden in de ontwikkeling van de projecten. Samen werken ze aan de vaardigheden die nodig zijn om hun projecten tot een succes te maken – van het ontwikkelen van een levensvatbaar bedrijfsmodel tot impactbeoordelingen en netwerken. Gecombineerd met waardevolle exposure en publiciteit, biedt het programma unieke ondersteuning voor de denkers, doeners en makers van de nieuwe economie.

Aan het einde van deze ‘ bootcamp’ zullen de 11 winnende projecten hun debuut maken op het hoofdpodium van What Design Can Do Live op 5 juli in het Muziekgebouw, Amsterdam. Hier zullen zij hun projecten presenteren aan het publiek en een panel van industrie-experts. Een speciale tentoonstelling en netwerksessie maken het mogelijk voor geïnteresseerde partijen om in contact te komen met de winnende ontwerpers.

Om alle winnende projecten te bekijken, bezoek: https://redesigneverything. whatdesigncando.com/winners