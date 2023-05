What Design Can Do (WDCD) maakt de dertien winnaars van de Make it Circular Challenge bekend die innovatieve strategieën vertegenwoordigen voor het bouwen van een meer circulaire samenleving. De ontwerpwedstrijd, in samenwerking met de IKEA Foundation, gaat nu een spannende nieuwe fase in, aangezien de finalisten krijgen een prijs van €10.000 en een ontwikkelingsprogramma om hun ideeën tot stand te laten komen. De internationale jury die de winnaars koos bestaat uit twaalf vooraanstaande deskundigen op het gebied van design, klimaatactie en ondernemerschap, waaronder Arthur Huang (oprichter, Miniwiz), Bas van Abel (oprichter, Fairphone) en Corinne Gray (Unreasonable Group). Deze jury selecteerde dertien winnaars uit een shortlist van 50 kansrijke genomineerden. Uiteindelijk wisten de winnende projecten de jury te overtuigen door de verwachtingen op de vijf criteria van de wedstrijd te overtreffen: impact, creativiteit & ontwerp, haalbaarheid, schaalbaarheid en teamwork. , CoolBricks (Nederland en Oeganda), een biologisch gestabiliseerde baksteen gemaakt van koeienmest, is een van de winnaars.

“Het selectieproces van dit jaar was zeer competitief”, zegt WDCD’s medeoprichter en creatief directeur Richard van der Laken. “Niet alleen omdat er zoveel boeiende en innovatieve ideeën waren – maar ook omdat we erkennen hoe urgent en complex de circulaire transitie werkelijk is. De winnende projecten weerspiegelen dit in hun diversiteit en visie, en ik kijk uit naar de impact die ze zullen hebben, zowel individueel als samen.”

De Make it Circular Challenge vroeg creatieve ondernemers wereldwijd om circulaire producten, diensten, ruimtes en systemen te bedenken die zouden helpen de klimaatcrisis bij de wortel aan te pakken. Deelnemers werden aangemoedigd om hun projecten in te dienen in een van de vijf categorieën, die belangrijke waardeketens en industrieën vertegenwoordigen, zoals consumptiegoederen, verpakkingen of levensmiddelen. De dertien winnende projecten zijn over deze categorieën verdeeld, maar houden ook nauw verband met de drie fundamentele aspecten van circulariteit: duurzaam ontwerpen, samenwerken met de natuur en gebruik maken van wat al bestaat. Bij het eerste gaat het erom de lange termijn in ogenschouw te nemen en te leren nadenken over hoe producten kunnen worden ontworpen in termen van hun hele levenscyclus. Deze aanpak is zichtbaar in projecten als Alterist Marketplace (Verenigd Koninkrijk), een platform voor geüpcyclede producten, Nivogo (Türkiye), een baanbrekende startup voor de circulaire economie die producten van gebruikers en partners opknapt en opnieuw gebruikt, en Balena (Israël), een nieuw soort bioplastic dat zowel duurzaam als composteerbaar is.

Bij de tweede benadering gaat het erom met de natuur samen te werken en een meer dan menselijke benadering van het ontwerp tot stand te brengen. Dit was een bijzonder populaire strategie die werd toegepast door winnaars als Mujō (Mexico), een biologisch afbreekbare verpakking gemaakt van zeewier, Apidae (Mexico), een systeem van kweekkastjes voor bestuivende insecten, CoolBricks (Nederland en Oeganda), een biologisch gestabiliseerde baksteen gemaakt van koeienmest, Landless Food (Hongarije), een project dat de kwestie van voedselonzekerheid belicht en het potentieel van microalgen onderzoekt om uitgestorven smaakfamilies te regenereren en culinaire tradities nieuw leven in te blazen, en Drinking Sea Water (Duitsland), een Open Source zuiveringsapparaat dat bijna elk water kleinschalig drinkbaar kan maken.

Ten slotte waren er ook projecten die gericht waren op hergebruik en terugwinning, waarbij wordt gekeken hoe we nieuwe waarde kunnen creëren uit afgedankte of verwaarloosde materialen die al bestaan. Hiertoe behoren Resortecs, een startup die oplossingen ontwikkelt voor het demonteren en recyclen van textiel, en Guiding the Runoff, een project voor hergebruik en stadsvernieuwing in Tijuana, Mexico. Met name drie projecten onderzochten hoe gewasafval kan worden gebruikt om nieuwe producten te maken: De textieloplossing van Rethread Africa (Kenia) gebruikt resten van maïskaf om hulpbronnengebruik en emissies te verminderen. Saathi (India) biedt biologisch afbreekbaar maandverband van bananenvezel, terwijl Craste (India) met behulp van circulaire vezeltechnologie verpakkingen maakt van gewasresten.

Wat is de volgende stap voor de winnaars?

Het werk begint nu met het versterken van elk winnend idee, het verdiepen van hun potentiële impact en het in praktijk brengen van hun ideeën. Alle dertien winnende teams ontvangen €10.000 aan financiering en toegang tot een ontwikkelingsprogramma dat in samenwerking met Impact Hub Amsterdam is ontwikkeld. Dit programma begint met een bootcamp van een week, en is op maat gemaakt voor de speciale mix van veranderaars onder de deelnemers. Winnaars kunnen mentorschap verwachten over een reeks vaardigheden die ze nodig hebben om hun projecten tot een succes te maken – van het ontwikkelen van een levensvatbaar businessmodel tot impactbeoordeling en netwerken. In combinatie met waardevolle exposure en publiciteit zal het programma unieke steun bieden aan de denkers, doeners en makers van de nieuwe economie. Alle winnende projectenzijn te bekijken via het Challenge-platform.

Over de Make it Circular Challenge

De Make it Circular Challenge is de vierde klimaatactie-uitdaging van What Design Can Do in samenwerking met de IKEA Foundation. De ontwerpwedstrijd, die in oktober 2022 van start ging, bood diepgaande ontwerpopdrachten waarin origineel onderzoek naar circulariteit werd gepresenteerd en mogelijkheden voor ontwerpers en ondernemers werden belicht. Ongeveer 650 deelnemers dienden projecten in rond de thema’s: wat we eten, wat we dragen, wat we kopen, hoe we verpakken en hoe we bouwen. De Make it Circular Challenge is actief in zes steden over de hele wereld: Nairobi (met partner Kenya Climate Innovation Center), Tokio (met partner Shibaura House), São Paulo en Rio de Janeiro (met partner Mandacaru Design), Delhi (met partner Quicksand), Mexico City en Amsterdam.