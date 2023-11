Tijdens Dutch Design Week 2023 (DDW) liet het Secrid Talent Podium met zeven ontwerpers een krachtig en concreet toekomstbeeld zien. Met uiteenlopende innovatieve producten toonden zij hoe ontwerpers een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van enkele van de de grootste maatschappelijke dilemma’s van onze tijd. De ontwerpers en Secrid zelf lieten zich ook van hun kwetsbare kant zien door, naast hun vernieuwende ontwerpkeuzes, duurzaamheidsdilemma’s tentoon te stellen. Dit trok veel bezoekers, waaronder Hare Majesteit Koningin Máxima, en leidde tot geëngageerde gesprekken

Het merk Secrid, van de bekende Cardwallets, is sinds de start continu bezig om hun producten te verbeteren voor mens en milieu. Naast het tentoonstellen van duurzame innovaties, wil Secrid ook transparant zijn over complexe keuzes die voorafgaan aan elk productontwerp, en duurzaamheidsambities die daarbij soms nog niet behaald kunnen worden. Tijdens DDW deelden zij bijvoorbeeld inzichten en dilemma’s rondom het gebruik van leer en de zoektocht naar leeralternatieven. Zo wil het bedrijf consumenten en ontwerpers uitnodigen om bij te dragen aan verbeteringen. René van Geer, die Secrid oprichtte samen met zijn vrouw, geeft aan: “Kwetsbaarheid is nodig. Zo ga je echt in gesprek, om samen tot steeds betere oplossingen te komen. Dat hebben we ook zo ervaren tijdens DDW, mensen zijn oprecht geïnteresseerd in de genuanceerdere verhalen achter producten, want het kiezen voor duurzaamheid is zelden een zwart-wit verhaal’.”

Een beweging van ontwerpers

Secrid doneert via haar Impact Fund een deel van de omzet aan talentvolle ontwerpers, die met hun producten bijdragen aan de missie van het bedrijf: het aanjagen van een Industriële Evolutie. Het merk bouwt daarmee aan een beweging van ontwerpers, die de focus van de industrie helpt verschuiven van steeds méér produceren naar béter.

Marianne van Sasse van Ysselt, de vrouw van Van Geer en mede-oprichter van Secrid, zegt daarover: “Wij willen de wereld laten zien hoe creativiteit kan worden ingezet voor het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Daarom ondersteunen wij met ons Impact Fund talentvolle ontwerpers die dit in de praktijk brengen, want met alleen het verbeteren van de portemonneemarkt gaan we de wereld niet redden. Samen vertellen we bovendien een veel breder en krachtiger verhaal.” De verhalen, inclusief een korte film, van alle ontwerpers die dit jaar op het Secrid Talent Podium stonden tijdens DDW, zijn terug te vinden op de website.

De ontwerperscommunity die Secrid bouwt, is groeiende. Ook in 2024 zal Secrid, in samenwerking met Dutch Design Foundation, tijdens DDW weer een podium bieden voor talentvolle ontwerpers. Secrid werkt ook samen met What Design Can Do (WDCD), initiator van design challenges om oplossingen te vinden voor de grootste maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. In januari ‘24, lanceert WDCD een nieuwe design challenge, waarbij Secrid een aantal winnaars ondersteunt.

Secrid LIVE Talk 7 december

Ben jij of ken jij ook zo’n ontwerper die graag bijdraagt aan een duurzame toekomst, of wil jij je aansluiten bij een beweging die de industrie helpt evolueren? Op donderdag 7 december 2023 organiseert Secrid een open evenement op het bijzondere hoofdkantoor in Den Haag. Secrid

presenteert haar holistische ontwerpfilosofie, gaat in gesprek met inspirerende ontwerpers uit de community, en opent het gesprek over duurzaamheidsdilemma’s. Nieuwsgierig? Kosteloos aanmelden kan hier.