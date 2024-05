Op 5 juli 2024 vindt de 12e editie van WDCD Live plaats in Amsterdam, waarbij honderden creatievelingen, activisten, beleidsmakers en start-up founders samenkomen voor een dag vol lezingen en workshops over design en klimaatrechtvaardigheid. Het festival vindt plaats in het prachtige Muziekgebouw en belooft een dynamisch programma, geleid door rebelse denkers, makers en doeners van over de hele wereld.

Dit jaar omvat de line-up bekende figuren zoals modeontwerper Bobby Kolade (Oprichter, BUZIGAHILL), architect Afaina de Jong (Oprichter, AFARAI), grafisch ontwerper Clive Russell (bekend van zijn werk voor Extinction Rebellion), fotograaf Dirk-Jan Visser (Mede-oprichter, New Horizon Initiative), industrieel ontwerper René van Geer (Mede-oprichter, SECRID), biodesigner Natsai Audrey Chieza (Oprichter, Faber Futures), illustrator Edel Rodriguez (bekend om zijn werk voor TIME Magazine en The New Yorker), grafisch ontwerper Samar Maakaroun (Partner, Pentagram), en de winnaars van What Design Can Do’s Redesign Everything Challenge. Samen zullen zij ingaan op de kruising van creativiteit, activisme en disruptie, en bieden ze inzichten en inspiratie voor creatieven die een verschil willen maken.

Dit jaars festival zal zich verdiepen in enkele van de meest uitdagende klimaatuitdagingen en sociale vraagstukken van onze tijd, evenals de verbanden die hen verbinden:

Ontwerpen voor Klimaatrechtvaardigheid

Hoewel klimaatverandering een wereldwijd probleem is, worden de lasten ervan niet gelijkmatig verdeeld over de wereldwijde samenleving. Degenen die het minst vervuilen, lijden vaak het meest, en gemarginaliseerde gemeenschappen zijn vaker slachtoffer van voedselonzekerheid en emigratie door de gevolgen van klimaatverandering. Om een andere toekomst te bouwen, hebben we een beter begrip nodig van hoe klimaatproblematiek — en oplossingen — mensen verschillend beïnvloeden op bijvoorbeeld klasse, geslacht en ras.

Van Oeroude Kennis tot Kunstmatige Intelligentie

Op zoek naar oplossingen wenden ontwerpers zich steeds vaker tot eeuwenoude en lokale manieren van maken, bouwen en leven. Vaak betekent dit het herwaarderen of herleven van traditionele kennis van materialen, producten en diensten die al eeuwenlang binnen circulaire gemeenschappen worden bewaard. Tegelijkertijd leven we in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door kunstmatige intelligentie en een fascinatie voor alles wat virtueel, augmented en datagestuurd is.

Ontwerpen voor de Circulaire Transitie

De kern van de klimaatcrisis aanpakken betekent de manier waarop de economie werkt (en niet werkt) veranderen. Geen enkele sector kan dit alleen doen — maar ontwerpers hebben de potentie om de weg te leiden door over te schakelen naar circulaire methodes. Veel ontwerpers nemen al een actieve rol in deze transitie in, een deel van het programma van dit jaar is dan ook gewijd aan de volgende generatie creatieve ondernemers die werken aan een herstellende en regeneratieve toekomst. Op het hoofdpodium zullen de 11 winnaars van de Redesign Everything Challenge hun projecten presenteren, waarna een speciale tentoonstelling en netwerksessie volgen.

“WDCD Live 2024 gaat over het verenigen van changemakers uit elke hoek van creatieve en activistische sectoren om de klimaatcrisis direct aan te pakken,” legt WDCD co-founder en creatief directeur Richard van der Laken uit. “Van modeontwerpers en architecten tot biodesigners en illustratoren, we brengen de innovatieve geesten en diverse perspectieven samen die nodig zijn voor echte, blijvende impact. In die collectieve inspanning schuilt een ongelooflijke kracht.”

Een dag voor grote ideeën, diepgaande gesprekken en urgente dialogen

Naast plenaire gesprekken en dialogen, omvat het dagprogramma ook muzikale optredens, netwerksessies en interactieve breakout sessies.

Kort samengevat zijn dit de meest belangrijke onderdelen van dit jaars festival:

Een hoofdprogramma met lezingen van meer dan 10 invloedrijke sprekers uit de creatieve industrie; plus een reeks muzikale optredens.

Breakout sessies voor bezoekers om dieper te duiken; met kleinere workshops en paneldiscussies over thema’s zoals cultureel erfgoed, gemeenschapsvorming en de rol van nieuwe technologieën.

Een circulaire showcase van de 11 winnaars van de Redesign Everything Challenge.

Voor meer informatie over de sprekers op het hoofdpodium en de breakout-sessies, bezoek: What Design Can Do

Voor tickets, bezoek de What Design Can Do ticketshop