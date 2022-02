Toeval of niet: dinsdag, op de tweede dag van de Week van de Circulaire Economie ondertekenden HAVEP en Vanhulley een intentieovereenkomst om intensief met elkaar samen te werken. “Alles kwam eigenlijk prachtig samen,” aldus Jolijn Creutzberg, founder van het Groningse Vanhulley. “We waren net bezig met serieuze opschalingsplannen toen HAVEP een invulling zocht voor hun duurzame en sociale ambities en bij ons aanklopte.” Het uiteindelijke doel is om binnen afzienbare tijd een Vanhulley atelier op te starten binnen de muren van HAVEP in Goirle.

Bedrijfskleding refurbished

Het komt steeds vaker voor dat leveranciers van bedrijfskleding de vraag krijgen om ook een bestemming te vinden voor de (af)gedragen kleding. CEO van HAVEP Wilma Bloot: “Wij zijn al jaren bezig met het verduurzamen in de keten, en ontzorgen onze klanten ook al met onze Collect & Recycle service. In deze aanvullende stap zien we veel meerwaarde, zowel op vlak van mens als milieu”. Vanhulley heeft zich toegelegd op het in stand houden van het oorspronkelijke materiaal, en dit een nieuwe functie te geven. Tassen bijvoorbeeld, die van broeken gemaakt worden, of lunchwraps van overhemden. “Juist die herkenbaarheid van het oorspronkelijke kledingstuk maakt het tot populaire kerstpakketten items of relatiegeschenken” zegt Jolijn.

Kansen voor vrouwen

Minstens zo belangrijk zijn de vrouwen van Vanhulley. Net als in Groningen zal in Tilburg straks een groep vrouwen, veelal met migratie-achtergrond, de weg vinden naar het Vanhulley atelier bij HAVEP. Het intensieve jaarprogramma heeft haar effect bewezen, en ook dát element sloot goed aan bij de wensen van HAVEP.

“We willen ons bedrijf gebruiken om kansen voor kwetsbare groepen te creëren. Door de samenwerking met Vanhulley kunnen we deze wens veel professioneler aanpakken,” aldus Annemiek van Puijenbroek, mede -initiatiefneemster en 4de generatie in het familiebedrijf HAVEP.

Vanwie?

In Groningen wordt de naam Vanhulley niet altijd meteen begrepen (Jolijn: “Veel mensen denken dat het mijn achternaam is”) maar dat zal in Brabant niet het geval zijn. Alleen al daarom lijkt een atelier in het zuiden een logische keuze. De ondertekening van de intentieverklaring van vandaag zal dan ook snel tot zichtbaar resultaat leiden. Een gecombineerd label is al in de maak. Vanhulley comes home.

Foto: vlnr. Annemiek van Puijenbroek, mede initiatiefneemster en 4e generatie in het familiebedrijf HAVEP, Jolijn Creutzberg, founder Vanhulley, Wilma Bloot CEO HAVEP