Werkkledingbedrijf HAVEP betaalt leefbaar loon in Noord-Macedonië

Een minimumloon dat niet genoeg is om comfortabel van te leven en slechte arbeidsomstandigheden, ook in Oost-Europa is dit in de textielindustrie nog steeds gangbaar. HAVEP zet een belangrijke en natuurlijke stap door hier een positief verschil in te maken. De textielproducent uit Goirle betaalt vanaf dit jaar leefbaar loon aan de medewerkers in het eigen atelier in Noord-Macedonië. Dit houdt in dat de werknemers in het productieland goed in hun behoeften kunnen voorzien en een behoorlijk leven kunnen leiden.

Duurzame handelsrelatie

Exact vijftig jaar geleden begon HAVEP in Macedonië te produceren en nog steeds produceert het bedrijf werkkleding in een eigen atelier in Noord-Macedonië. HAVEP maakt gedurende deze lange samenwerking het verschil voor de medewerkers door scholing en prettige werkomstandigheden te bieden en al jaren boven het minimumloon te betalen. Nu volgt een nieuwe stap: HAVEP trekt de salarissen op naar leefbaar loon. Hiermee kunnen mensen in een gezin van tweeverdieners zichzelf en hun twee kinderen onderhouden wat betreft voeding, onderdak, kleding en onderwijs in de regio waar ze leven. “We zijn op de goede weg”, zegt Anna van Puijenbroek, CEO van HAVEP, “maar er is ook nog een hele weg te gaan”.

De werkomstandigheden in het textiel zijn ook in Europa nog dikwijls ondermaats. Voor mensen in de kledingindustrie is het nog veel te vaak moeilijk om hun basisvoorzieningen te betalen, aangezien in veel Oost-Europese landen het wettelijk minimumloon in de textiel niet genoeg is om comfortabel van te leven. Daarnaast zijn de omstandigheden niet optimaal: excessieve overuren, werkweken van zes dagen en een lage arbeidersvertegenwoordiging zijn geen uitzondering. Deze productielanden houden het minimumloon dikwijls bewust laag, ten gunste van een goede concurrentiepositie. HAVEP heeft daarom altijd zelf het voortouw genomen door te investeren in een duurzame handelsrelatie.

Een mooie toekomst voor de mensen en omgeving

Door leefbaar loon te betalen, heeft HAVEP op korte termijn meer loonkosten dan andere textielbedrijven in Macedonië. Op lange termijn heeft het echter een positieve invloed: een laag ziekteverzuim en amper verloop van personeel. Dat zijn heel belangrijke factoren die eraan bijdragen dat HAVEP een constante kwaliteit en productiviteit krijgt van het personeel.

Van Puijenbroek: “Mijn oma zei altijd dat ze het zo fijn vond om in de textielindustrie te werken omdat ze daardoor veel kon doen voor vrouwen in armere landen. Ook voor mij is een familiebedrijf een prachtig instrument om de wereld een beetje beter te maken. Met HAVEP proberen we niet enkel een positieve toekomst voor ons bedrijf te bouwen, we proberen ook te bouwen aan een mooie toekomst voor onze omgeving en onze mensen. Daar zijn we trots op, maar er is nog veel meer mogelijk. Daarom vraagt HAVEP andere ondernemingen en organisaties om samen die verantwoordelijkheid te nemen.”

#havepositiveimpact

Goed doen voor mens en omgeving ligt verankerd in de cultuur van het ruim 150-jarige familiebedrijf. Een positief verschil maken is een traject, met het leefbaar loon in het eigen atelier Noord-Macedonië als eerste mijlpaal. Gelukkig zijn er ook veel andere bedrijven die hun businessmodel erop hebben ingericht om de wereld een beetje beter te maken. HAVEP roept deze bedrijven op om ook aan de buitenwereld te vertellen hoe zij een positieve impact maken met duurzame, sociaal verantwoorde en transparante productie. Al die verhalen samen moeten andere ondernemingen weer aanmoedigen ook positieve stappen te zetten.

Hiervoor lanceert HAVEP #havepositiveimpact. Met deze hashtag kunnen ondernemers van zich laten horen op social media. Maar dit kan ook via de website www.havepositiveimpact.eu. Hier is een opening tot contact met HAVEP: om op dit platform positieve verhalen te delen, van gedachten te wisselen, ideeën aan te dragen en om samenwerkingen te initiëren. HAVEP vertelt over living wage in Noord-Macedonië onder meer met deze video op www.havepositiveimpact.eu. Hoe maak jij met je onderneming een positieve impact?