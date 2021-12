Wereldhave en StoreShippers lanceren een same-day delivery platform

Wereldhave start een same-day delivery service in samenwerking met StoreShippers. Deze nieuwe service stelt retailers in staat om snel, efficiënt en met oog voor duurzaamheid online bestellingen uit te leveren.

Same-day delivery geeft meer voordelen. De winkels krijgen effectief een nieuwe functie erbij – ze worden ook een decentraal magazijn. Doordat producten die online besteld zijn via de winkel direct lokaal worden bezorgd, verhoogt dit de vloerproductiviteit van de winkel. Dit verhoogt de relevantie van de winkel, wat op termijn zou moeten leiden tot een betere toekomstige huurgroei.

Met deze stap wordt er een krachtige invulling gegeven aan het benutten en verduurzamen van de Last Mile delivery en past daarmee uitstekend binnen de Full Service Center strategie van Wereldhave. Pilots voor deze service zijn al opgestart met StoreShippers in drie centra van Wereldhave: één in België – Ring Shopping in Kortrijk en twee in Nederland, Cityplaza in Nieuwegein en Middenwaard in Heerhugowaard.

Wat is de achtergrond van deze nieuwe service?

In toenemende mate vraagt de consument om een snelle levering – op het moment dat het hen uitkomt, goedkoop en met zo min mogelijk belasting voor het milieu. Consumenten hebben ook een voorkeur voor het kopen van lokale producten bij hun lokale winkelier. Om hieraan te voldoen zijn logistieke netwerken van retailers aan het veranderen, mede door online bestelde orders vanuit de winkels te laten bezorgen (ship-from-store). Niet iedere retailer heeft hier voldoende schaal voor om dit efficiënt te organiseren. Deze nieuwe service zorgt voor een gemeenschappelijk platform voor retailers van Wereldhave, wat ze in staat stelt om hun krachten te bundelen en zoveel mogelijk bezorgbussen van de weg de houden.

Hoe werkt het?

“Dankzij de samenwerking met StoreShippers, zijn we in staat om de retailers in onze centra een extra snelle bezorging aan te bieden. StoreShippers haalt einde dag alle pakketjes op. Consumenten kunnen hun pakketten ophalen in het centrum bij de service-balie The Point – of ze worden dezelfde avond nog bij hen thuisbezorgd, als ze in de buurt wonen. Doordat de winkels dichterbij de consument staan dan de grote distributie-hubs, zijn retailers in staat om de consument een snellere en gemakkelijkere en duurzamere service te bieden,” zegt Katja Stello, CMO bij Wereldhave.