Goed nieuws voor de klussers uit Almere Haven en omstreken, op woensdag 26 oktober opent Praxis Almere Haven zijn deuren na een tijd dicht te zijn geweest. De nieuwe winkel is zeker het bezoeken waard; het oude pand is gesloopt en er is een compleet nieuwe winkel neergezet. Het nieuwe pand is uitgerust met de nieuwste technieken, zoals een warmtepomp en zonnepanelen, waardoor de winkel energiezuinig is en meer energie oplevert dan verbruikt. Dit maakt Praxis Almere Haven de eerste energieneutrale bouwmarkt van Nederland. De nieuwe winkel aan De Steiger 4 wordt om 09:00 uur geopend door wethouder Maaike Veeningen en Managing Director van Praxis Corine Duchenne.

Eerste energieneutrale bouwmarkt

Het neerzetten van een compleet nieuw pand was een mooie kans om de winkel klaar te maken voor de toekomst. Het pand is uitgerust met een warmtepomp en zonnepanelen waardoor het meer energie oplevert dan verbruikt. Daarnaast is er gebruik gemaakt van LED verlichting op bewegingssensoren zodat er nog meer energie bespaard wordt. Maar ook het concept van de winkel is gericht op de toekomst. Praxis Almere Haven is namelijk een Phygital winkel, hierbij sluiten de fysieke winkel en online kanalen beter op elkaar aan en ervaren klanten de voordelen van beide kanalen. Zo zijn er verschillende digitale tools beschikbaar in de winkel, zoals configuratoren waarmee klanten zelf een product op maat kunnen ontwerpen en bestellen. In Almere Haven vinden klanten onder andere configuratoren voor horren, deuren, kasten en raamdecoratie. Ook kunnen klanten via QR-codes in de winkel zien of een product op voorraad is of eenvoudig het volledige assortiment bekijken. Uiteraard is bij Praxis Almere ook een uitgebreid assortiment producten te vinden waarmee klanten hun huis kunnen verduurzamen, denk bijvoorbeeld aan radiatorfolie, isolatiemateriaal of waterbesparende kranen. Daarnaast zullen er in samenwerking met OG Clean Fuels op een later tijdstip snelladers voor elektrische auto’s bij de winkel worden geplaatst.

“Er staat nu een indrukwekkende Praxis-winkel die klaar is voor de toekomst!”

Winkelmanager Aroen Ramdhanie loopt al ruim 24 jaar rond bij Praxis maar dit is de eerste keer dat hij een compleet nieuwe winkel mag leiden. Het opbouwen van de nieuwe winkel heeft hij als een boeiende periode ervaren. Hij is trots op het team van Almere Haven en zeer enthousiast over het eindresultaat dat door het team en externe partijen is neergezet: “De nieuwe winkel van het begin zien ontstaan, groeien en vervolgens inrichten maakt het extra bijzonder. We hebben onder andere meer seizoenspleinen gecreëerd en een breder assortiment verlichting, verf en vloeren geïntroduceerd. Ook is de winkel vergroot van 2.581 m² naar 3.399 m². Klanten vinden hier nu alles voor de complete klus en hoeven niet langer uit te wijken naar omliggende steden.” Aroen vond het mooi om te zien hoe de winkel in fases werd opgebouwd en steeds meer vorm kreeg: “Nu staat er een indrukwekkende Praxis-winkel die klaar is voor de toekomst!”.

Feestelijke openingsacties

26 oktober wordt de winkel geopend door wethouder Maaike Veeningen, samen met Managing Director van Praxis Corine Duchenne. Daarnaast krijgen klanten van woensdag 26 oktober tot en met zondag 30 oktober 20% korting op bijna alle producten en zijn er speciale aanbiedingen op laminaat en haardhout.