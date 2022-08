Kruidvat is in Den Haag gestart met een pilot met bezorging op dezelfde dag. Deze nieuwe service, Kruidvat Vandaag in Huis, wordt verzorgd in samenwerking met fietskoeriers van Packaly. Klanten in het bezorggebied, kunnen gebruikmaken van deze nieuwe mogelijkheid van thuisbezorging. Als zij vóór 15.00 uur een bestelling plaatsen, worden de bestelde producten nog dezelfde dag bezorgd. Op termijn worden bestellingen uiterlijk binnen twee uur thuisbezorgd. Als de pilot in Den Haag succesvol is, wordt deze verder uitgerold naar andere steden in Nederland en België.

Kruidvat Vandaag in Huis is onderdeel van de on- en offline-strategie van Kruidvat, waarbij de fysieke winkels en het online kanaal elkaar verder versterken. “Wij willen daar zijn waar onze klanten zich bevinden, afgestemd op hun behoeften van dat moment. Offline en online staan hierbij niet los van elkaar, maar zijn complementair en versterken elkaar. Deze pilot is een mooie aanvulling om nog beter op de behoeften van dat moment in te spelen”, legt Roland van den Berg, director e-Commerce van Kruidvat, uit. “Jong volwassenen en gezinnen met jonge kinderen zijn al gewend aan het integreren van snelle online diensten binnen hun leefstijl en willen producten met een simpele druk op de knop snel thuisbezorgd krijgen. Dit geldt ook voor oudere klanten die minder mobiel zijn en snel bepaalde verzorgingsproducten in huis willen hebben. Door bestellingen dezelfde dag thuis te bezorgen verbeteren we onze service.”

Een duurzame levering

Voor Kruidvat Vandaag in Huis gaat de voordeeldrogisterij de samenwerking aan met Packaly, een duurzame same-day delivery koeriersdienst van winkel tot voordeur. Met Packaly worden bestellingen vanuit vijf Kruidvat-winkels in Den Haag met de fiets, Co2 neutraal thuisbezorgd. “We zijn binnen Packaly erg trots om Kruidvat te mogen toevoegen aan ons klantportfolio. Hiermee voegen we nieuwe productgroepen toe die we bij Packaly nog niet hadden. Door deze samenwerking geven we veel mensen een nieuwe optie om via de webshop van Kruidvat snel én duurzaam het pakketje dezelfde dag nog te ontvangen.” Aldus Axel Dekker, CEO van Packaly. In de bezorgopties kunnen klanten kiezen voor bezorging op dezelfde dag. Na het afrekenproces wordt er naast de orderbevestiging, een track & trace code toegestuurd met informatie over de verzending. De dichtstbijzijnde winkel zorgt dat de producten worden verzameld, waarna de Packaly-koerier het pakket in de winkel ophaalt en ‘s avonds bij de klant bezorgt.

Uitrol naar andere regio’s

Op den duur wil Kruidvat gaan werken met nog kortere bezorgmomenten. Van den Berg: “We werken eerst toe naar twee uur en uiteindelijk zelfs naar één uur. De kwaliteit en snelheid van onze dienstverlening gaan hiermee nog verder omhoog.” De ervaringen die we opdoen met de pilot in Den Haag worden ingezet om onze bezorgmogelijkheid verder te optimaliseren en uiteindelijk ook in andere regio’s uit te rollen.