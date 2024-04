Maar liefst 20% van de Nederlanders heeft deelgenomen aan de zevende editie van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel1, die dit jaar plaatsvond van 4 t/m 10 maart. Dit is een recordaantal deelnemers sinds de start van de jaarlijks terugkerende campagne in 2018. Ondanks een veelbewogen editie met felle tegengeluiden en boerenprotesten, bereikt de grootste eetgedragsveranderingscampagne van Nederland de hoogste deelname ooit. Toch blijft de campagne noodzakelijk, om het gesprek te blijven faciliteren en minder vlees en zuivel eten het nieuwe normaal te maken in Nederland.

Breed uitgedragen campagne

De campagne werd in de eerste week van maart breed uitgedragen en vond zijn plek naar supermarkten, bedrijf- en schoolkantines, restaurants, radio, tv, kranten en online. De campagne werd dit jaar gesteund door 52 partners. Mede door deze partners is er tijdens de week bewustzijn gecreëerd over de impact van vlees en zuivel en werd er op een laagdrempelige manier inspiratie gedeeld over meer plantaardig eten. En met succes: ruim 66% van de Nederlanders geeft aan in de afgelopen maand iets gezien of gehoord te hebben over het minder eten van vlees en zuivel.1

Protesterende boeren

Tijdens de Week Zonder Vlees & Zuivel vonden dit jaar boerenprotesten plaats, waarbij boeren per tractor langsgingen bij supermarkten die deelname aan de campagneweek. Ook riep actiegroep Farmers Defence Force consumenten op tot een boycot van de deelnemende supermarkten. Ondanks deze toenemende polarisatie en de negatieve publiciteit geeft het overgrote deel van de Nederlanders (79%) aan positief of neutraal te staan tegenover over de Week Zonder Vlees & Zuivel. Deze percentages zijn in lijn met de trend van de afgelopen zes jaar. Ondanks de felle tegengeluiden, is er dus geen reden om aan te nemen dat de campagne medestanders verliest. De cijfers bewijzen dat een aanzienlijk deel van Nederland openstaat voor verschuiving naar meer plantaardige voeding. Stichting Week Zonder Vlees zoekt de verbinding en wil een bron van inspiratie zijn.

Effect campagne overduidelijk

Met verschillende initiatieven door heel het land werd ook maatschappij breed inspiratie geboden rondom meer plantaardig eten. Zo deden verschillende studentenverenigingen, scholen, sportkantines en ook het ziekenhuis Amsterdam UMC mee, waar patiënten, bezoekers en medewerkers konden kiezen uit een groot assortiment aan maaltijden zonder vlees en zuivel. Van de mensen die deelnamen aan de Week Zonder Vlees & Zuivel gaf vier op de vijf deelnemers aan van plan te zijn om na campagneweek minder (71%) of helemaal geen (9%) vlees meer te eten. Voor het eten en drinken van zuivel is het effect iets minder groot: drie op de vijf geven aan van plan te zijn minder (50%) of helemaal geen (9%) zuivel meer te eten en drinken.1 Dit maakt het effect van de Week Zonder Vlees & Zuivel evident: de campagne overtuigt bijna 2 miljoen mensen om flexitarisch te eten.

Aanmoedigingsprijs voor niet-partners

Dit jaar wil Stichting Week Zonder Vlees ook speciale dank uitspreken aan alle bedrijven die de campagne wél hebben gebruikt om hun eigen assortiment uit te lichten, maar géén officieel partner van de campagne waren. Een speciale aanmoedigingsprijs gaat naar DekaMarkt, Ekoplaza, Redefine Meat en WildWestLand, vanwege de tomeloze inzet. Wel heeft oprichter Isabel Boerdam nog een paar tips voor deze bedrijven: “We waarderen alle aandacht enorm, maar naast uitingen en aandacht, zijn we ook juist op zoek naar financiële steun, want zonder budget is er geen Week Zonder Vlees & Zuivel. Dit is belangrijk voor ons voortbestaan én zorgt ervoor dat we schouder-aan-schouder bouwen aan deze impactvolle beweging. Volgend jaar staan deze bedrijven dus bovenaan onze lijst om officieel als partner te betrekken. Want de felle tegengeluiden laten zien dat we nog niet klaar zijn als stichting. We hebben alle partners nodig. Samen staan we sterk!”

Alle 52 partners van De Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel 2024

De zevende editie van de Nationale Week Zonder Vlees werd mede mogelijk gemaakt door: Albert Heijn, ALDI, Alpro, Becel, Beyond Meat, Blue Band, Boekoeloekoe, Bonduelle, Boursin, Coop, Cirkle K, De Vegetarische Slager, Dr. Oetker, Elovena, Garden Gourmet, HAK, HelloFresh, iChoc, IKEA, ING, John West, JUMBO, Karma Kebab, Kiosk, Kips, La Place, La Vie, Lidl, Maza, Mora, Oddlygood, Patak’s, Picnic, PLUS, QuornPro, Schouten Europe, Shell Café, SlooOW, Smaakt, SOUQ, Spar, Stationshuiskamer, Stegeman, Stichting Dier&Recht met de Blij van Zuivelvrij challenge, Tabasco, Tefal, This, Unox, Verstegen Spices & Sauces, Violife, Vivera en Wereld Natuur Fonds (WWF-NL).