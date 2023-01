De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel heeft dit jaar 66 partners aan zich verbonden. Net als de afgelopen jaren is ook dit jaar de steun voor de landelijke campagne vanuit de voedingsindustrie sterk. De zesde editie van de Nationale Week Zonder Vlees behoudt de toevoeging ‘& Zuivel’ en vindt plaats van 6 t/m 12 maart.

Support van 66 partners

De Stichting achter de campagne is blij met de support van 66 partners. Vorig jaar hadden zij dankzij de toevoeging ‘& Zuivel’ ook veel steun gekregen vanuit bedrijven met plantaardige alternatieven voor zuivelproducten. In 2022 was het weglaten van zuivel voor de consument nog een optionele keuze, inmiddels staat dit vast en zie je het overal terug. Veel van de nieuwe partners van vorig jaar zijn daarom ook dit jaar opnieuw van de partij. De afgelopen jaren is er veel veranderd in het maatschappelijke debat over het belang van een duurzame voedselomgeving en is er steeds meer duidelijk geworden over de impact van vlees én zuivel op het klimaat. Voor de Stichting blijft het daarom belangrijk om ieder jaar weer zo veel mogelijk mensen te inspireren om vaker vlees en zuivel te laten staan. De inzet van de partners is hierbij onmisbaar. Dankzij hun inzet wordt het namelijk voor de Nederlandse consument gemakkelijker om duurzamere voedselkeuzes te maken.

Campagne voor iedereen

Een nieuwe partner die sinds dit jaar onderdeel is van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel is Diningcity met de Nationale Restaurant Week. De gehele maand maart bieden aangesloten restaurants een Week Zonder Vlees (& Zuivel) menu aan. Zo kan elke deelnemer aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel ook tijdens een avondje uit gemakkelijk kiezen voor een vegetarisch of veganistisch diner. Een andere leuke nieuwkomer is Edgar & Cooper. De Week Zonder Vlees & Zuivel is namelijk voor iedereen – zowel mens als dier! Dat benadrukt Edgar & Cooper mooi met hun Crispy Carrot & Courgette brokken.

Naast een groot aantal nieuwe partners zijn ook dit jaar de bekende supermarktketens weer aangesloten, zoals Albert Heijn, Aldi, COOP, JUMBO, Lidl en PLUS. Daarbij verwelkomt de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel Picnic als eerste online supermarkt. Deze partners maken door diverse acties De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel zichtbaar en toegankelijk voor heel Nederland.

66 partners van De Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel 2023

De zesde editie van de Nationale Week Zonder Vlees wordt mede mogelijk gemaakt door: Abbot Kinney’s, Albert Heijn, ALDI, Alpro, Becel, Beyond Meat, Blue Band, Bonduelle, Boursin, Chuck Studios, COOP, De Vegetarische Slager, Diningcity, Dr. Oetker, Easy Veggie Tonight, Edgar & Cooper, Garden Gourmet, Goeie Grutten, HAK, Hands Off My Chocolate, Hellmann’s, HelloFresh, HEMA, Huls, iChoc, IKEA, John West, Julia’s, Jumbo, Karma Kebab, KFC, Kiosk, Kips, Koninklijke Vezet, Kraft Heinz, Kwekkeboom Oven & Airfryer, Lazy Vegan, Lidl, Looye Kwekers, Mora, Nadia & Merijn’s SOUQ, Natrue, New York Pizza, Patak’s, Picnic, PLNT, PLUS, Provincie Gelderland, Quorn, Redefine Meat, Rootzz of Nature, Santa Maria, Seasogood, Shell Café, StationsHuiskamer, Stegeman, TABASCO®, TastyBasics, Tefal, TotalEnergies, Unox, Verstegen Spices & Sauces, Violife, Vivera, Wereld Natuur Fonds, World Animal Protection, Wunda.

Voor meer informatie over de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel, de doelstelling en activiteiten van de campagne, kijk op weekzondervleesenzuivel.nl