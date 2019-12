Webfleet Solutions compenseert uitstoot met duurzaamheidsinitiatief JustDiggit

Webfleet Solutions nam dit jaar deel aan een initiatief om de koolstofdioxide-uitstoot van zijn toeleveringsketen en vestigingen te compenseren. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Justdiggit, een Nederlandse non-profitorganisatie die zich bezighoudt met het vergroenen van de wereld voor een positieve klimaatimpact.

Via Justdiggit heeft Webfleet Solutions geïnvesteerd in het vergroenen van een gebied in Kenia dat groter is dan het centrum van Amsterdam.

Ook stimuleerde het bedrijf klanten gestimuleerd om over te schakelen op elektronische facturatie, iets waar inmiddels 19.000 gebruikers voor gekozen hebben. Voor elke papieren factuur die nu nog wordt verzonden doneert Webfleet Solutions een bedrag aan Justdiggit.

“Met deze samenwerking dragen we bij aan het terugdringen van de klimaatverandering,” vertelt Wessel Koning, Business Development and Partnership Director van Justdiggit. “Dat is iets waar we ons allemaal voor moeten inzetten. Het is geweldig om te zien hoe Webfleet Solutions zijn best doet voor een positieve impact.”

“Met onze fleetmanagement-oplossing kunnen onze klanten hun brandstofverbruik en koolstofuitstoot al met 10 tot 25% verlagen,” zegt Thomas Schmidt, CEO en Managing Director van Webfleet Solutions. “Maar we willen meer doen. Als onderdeel van de Bridgestone Group zetten we ons in voor een duurzamere samenleving en dit initiatief laat wel zien dat we daarvoor ook daadwerkelijk actie ondernemen.”