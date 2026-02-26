Last Mile Solutions, Europa’s grootste aanbieder van EV-laadplatformen, breidt het aanbod voor e-Mobility Service Providers (eMSP) uit door Tesla Superchargers, het grootste snellaadnetwerk van Europa, toe te voegen aan het bestaande netwerk. Dit betekent dat de 1,4 miljoen EV-rijders van de partners van Last Mile Solutions nu dankzij een peer-to-peerverbinding kunnen laden bij meer dan 20.000 Superchargers op 1.500 locaties in heel Europa.

De EV-laadinfrastructuur wordt in hoog tempo uitgebreid, maar EV-rijders hebben vaak te maken met gefragmenteerde toegang, uiteenlopende betaalmogelijkheden en beperkte zichtbaarheid binnen verschillende laadnetwerken. Door toegang te bieden tot het snellaadnetwerk van Tesla Superchargers wordt de rijervaring verbeterd, en kunnen de partners van Last Mile Solutions hun aanbod verder versterken. EV-rijders binnen het ecosysteem van Last Mile Solutions kunnen gebruik maken van hun vertrouwde app om Tesla Superchargers te vinden, te laden en te betalen.

Dit betekent in de praktijk dat 1,4 miljoen EV-rijders van partners van Last Mile Solutions de Tesla Superchargers kunnen vinden via hun eMSP-app. Ze kunnen daarnaast eenvoudig een laadsessie starten bij Tesla Superchargers en zonder extra handelingen betalen met hun bestaande laadpas-app. Verder kunnen EV-rijders hun eMSP-laadpas ook direct als betaalmethode toevoegen in de Tesla-app, wat zorgt voor een uniforme gebruikerservaring. Als laatste versterken MSP-partners van Last Mile Solutions hun aanbod en netwerk, doordat hun mobiliteitsdienst nu toegang biedt tot meer dan 20.000 Superchargers in heel Europa.

Jacco van der Burg, chief operating officer bij Last Mile Solutions: “Wij zijn erg enthousiast dat we onze MSP-partners toegang kunnen bieden tot het uitgebreide Tesla Supercharger-netwerk. Door ons snelle roamingnetwerk in Europa verder uit te breiden, zorgen we ervoor dat automobilisten betrouwbaarder en efficiënter kunnen laden, terwijl onze MSP-partners hun activiteiten kunnen opschalen door een groter netwerk aan hun klanten aan te bieden. We zijn er ook trots op dat we een van de eersten in Europa zijn die een directe peer-to-peerverbinding met het Supercharger-netwerk aanbieden. Dit onderstreept onze focus op innovatie die waarde toevoegt voor onze partners.”