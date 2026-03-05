Tegen 2030 volledig CO₂-neutraal opereren, de veiligheid van medewerkers verhogen en tegelijk meer grip krijgen op de efficiëntie van de mobiele vloot. Met die ambitie klopte Securitas, wereldwijd marktleider in beveiliging, aan bij Webfleet, de wereldwijd vertrouwde fleetmanagementoplossing van Bridgestone. Met een vloot van 220 voertuigen in Nederland en zo’n 750 surveillanten wil de beveiligingsexpert zijn wagenpark stapsgewijs elektrificeren, met datagedreven ondersteuning vanuit het fleetmanagementplatform van Webfleet.

Met een vloot van ongeveer 220 voertuigen in Nederland, waarvan er 180 dagelijks actief worden ingezet binnen de mobiele vloot, en zo’n 750 surveillanten, stuurt Securitas dagelijks een groot en verspreid team aan. Patrouilles rijden dag en nacht door het land. Ze reageren op alarmen, voeren controles uit en verplaatsen zich tussen locaties. Die continue beweging maakt coördinatie complex. Securitas wilde daarom beter zicht op waar zijn voertuigen rijden, hoe ze worden gebruikt en hoe efficiënt de ritten verlopen.

Daarnaast wilde het bedrijf de verkeersveiligheid verhogen, brandstofkosten beheersen en de uitstoot verlagen, met als doel tegen 2030 volledig CO₂-neutraal te opereren. Daarvoor had Securitas meetbare data, inzicht in rijgedrag en ondersteuning bij elektrificatie nodig. Het bedrijf rustte daarom zijn elektrische voertuigen uit met het fleetmanagementplatform van Webfleet.

Realtime inzicht en gerichte sturing op rijgedrag

Via het Webfleet-platform krijgt Securitas realtime inzicht in zijn operaties. Centralisten in de alarmcentrale zien direct waar voertuigen rijden en sturen de dichtstbijzijnde surveillant naar een melding. Dat verkort de responstijd en helpt om routes bij te sturen op basis van de actuele situatie.

Naast locatiegegevens gebruikt Securitas ook data over rijgedrag via OptiDrive. Het systeem registreert remgedrag, acceleratie, snelheid en brandstofverbruik. Managers analyseren die data en gaan hierover in gesprek met teams. Op groepsniveau koppelt Securitas daar ook een beloning aan. Dat stimuleert bewuster rijgedrag, verlaagt het brandstofverbruik en beperkt de uitstoot.

Tegelijk ondersteunt het platform de elektrificatie van de vloot. Inmiddels rijden al zo’n 60 tot 70 elektrische voertuigen rond, waarvan de prestaties en batterijstatus via hetzelfde systeem worden gevolgd. Op termijn wil Securitas het volledige wagenpark vervangen door elektrische voertuigen.

“Dankzij de inzichten van Webfleet kunnen we samen met onze collega’s kijken naar hun rijgedrag en de verkeersveiligheid”, zegt Bart de Vries, Manager Operations Mobile bij Securitas Nederland. “Die data helpen hen om hun rijstijl verder te verbeteren, wat hun veiligheid onderweg vergroot en tegelijk de brandstofkosten verlaagt. Zo kunnen we onze kosten met ongeveer 40 procent kunnen terugdringen.”

“Met ons fleetmanagementplatform krijgt Securitas realtime inzicht in zijn mobiele operaties”, vervolgt Michiel Ooms, VP Value Proposition Management bij Webfleet. “Medewerkers zien direct waar er voertuigen rijden en kunnen zo de dichtstbijzijnde surveillant naar een melding sturen. Via OptiDrive krijgen teams bovendien inzicht in rijgedrag en brandstofverbruik. Zo ondersteunt het platform veiliger rijden, lagere uitstoot en de verdere elektrificatie van de vloot.”