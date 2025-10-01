Deze maand introduceert Decathlon in vijf geselecteerde Nederlandse winkels een uniek assortiment van pre-loved sneakers en sportschoenen. Met dit initiatief, in samenwerking met de Rotterdamse sneaker resale-specialist WEAR, zet de sportretailer een volgende concrete stap in haar missie om een circulair sportaanbod te realiseren. Klanten vinden er een zorgvuldig samengesteld aanbod van refurbished sneakers met de vertrouwde garantie- en retour voorwaarden, als onderdeel van het “Second life” assortiment.

De textiel- en schoenenindustrie staat bekend om haar grote ecologische voetafdruk. Veel producten belanden na gebruik bij het afval, terwijl ze vaak nog in uitstekende staat zijn of eenvoudig gerepareerd kunnen worden. Om deze verspilling tegen te gaan en de levensduur van sportartikelen te maximaliseren, lanceert Decathlon een pilot met de verkoop van tweedehands sportschoenen. Dit initiatief biedt klanten een duurzaam en betaalbaar alternatief, zonder in te leveren op kwaliteit.

Alle schoenen in het pre-loved assortiment worden zorgvuldig geselecteerd en ondergaan een professioneel refurbishment proces. Dit betekent dat elk paar grondig wordt gereinigd, gedesinfecteerd en waar nodig vakkundig gerepareerd. Zo voldoen de schoenen aan de hoge kwaliteitseisen die Decathlon stelt. Om het vertrouwen van de klant te waarborgen, worden de pre-loved schoenen verkocht met de gangbare garantie en retourperiode, net als bij een nieuw product.

“Deze stap is een logisch vervolg op onze circulaire ambities,” aldus Laurens Nolet, Circular Leader bij Decathlon Nederland. “We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de producten die we op de markt brengen. Met Repair, Rental en nu een steeds sterker Resale-aanbod bouwen we aan een ecosysteem waarin producten zo lang mogelijk hun waarde behouden. We willen sporters niet alleen voorzien van geweldige gear, maar hen ook inspireren om bewuster te consumeren en de levensduur van hun spullen te verlengen,”

Voor dit project werkt Decathlon samen met RE the Agency. Het Rotterdamse bureau helpt merken onder andere met het opzetten van succesvolle resale-programma’s. Daarbij komt hun ervaring met het pre-loved platform WEAR goed van pas. Hun expertise in selectie, reiniging en reparatie is cruciaal voor het succes van dit initiatief. In deze samenwerking treedt WEAR op als leverancier van de gerefurbishte sneakers die nu onderdeel uitmaken van het Second Life-assortiment.

‘’Deze samenwerking was voor ons een no-brainer. De circulaire ambities van Decathlon lopen volledig parallel aan onze eigen missie en visie: het verlengen van de levensduur van sneakers en het terugdringen van de grote hoeveelheid modeafval. Decathlon bereikt een enorme en diverse groep klanten, waardoor we samen de adoptie van tweedehands kunnen versnellen. Vanaf het begin hebben we bij WEAR gezegd dat we de grote spelers nodig hebben om écht impact te maken. Dat we nu samenwerken met een van ’s werelds grootste sportretailers, is voor ons een kers op de taart.’’

Een test met impact

De introductie van pre-loved schoenen start als een test in vijf strategisch gekozen winkels: Amsterdam Arena, Amsterdam Noord, Rotterdam Coolsingel, Kerkrade en Den Haag. De inzichten die hier worden opgedaan, zullen bepalend zijn voor een eventuele landelijke uitrol en de verbreding van het tweedehands assortiment.

Het project is niet alleen een test voor de circulaire strategie, maar ook voor het commerciële aanbod van de sportretailer. “We zien een groeiende vraag naar duurzame opties binnen al onze sportcategorieën,” zegt Wim Westerveld, Commercial Leader Fitness bij Decathlon Nederland. “Met dit pre-loved assortiment testen we de markt en de operationele haalbaarheid. De resultaten kunnen een significante invloed hebben op hoe we in de toekomst naar ons Sportswear-assortiment kijken. Het is een spannende stap die ons helpt te leren hoe we circulariteit en commercie succesvol kunnen verenigen.”

Het pre-loved sneaker assortiment is vanaf oktober 2025 te vinden op de fitnessafdeling in de deelnemende winkels.

Circulaire business

Decathlon heeft als wereldwijde missie “move people through the wonders of sport”. Hierbij biedt het Franse sportmerk een breed en toegankelijk assortiment aan sportartikelen. Decathlon is zich als wereldwijde producent bewust van zijn ecologische impact en is daarom op verschillende vlakken actief om die impact te verlagen. Naast strategische keuzes op beleid en productniveau, investeert het bedrijf ook in verschillende circulaire programma’s om de levensduur van producten te verlengen. Dat is nodig om uitstoot van nieuwe productie en afval terug te dringen. Zo biedt het sportmerk reparatiediensten en -onderdelen aan en heeft een Buyback-programma waarbij gebruikte producten teruggebracht kunnen worden in ruil voor een Decathlon giftcard. Deze producten worden samen met onder andere retouren weer verkocht als “Second life”-product. Een opkomende dienst is het kinderfietsabonnement waar klanten op maandelijkse basis een fee betalen en de gehuurde fiets steeds kunnen inwisselen voor een groter of ander model.