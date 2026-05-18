Jamie Oliver en het Nederlandse Fish Tales slaan de handen ineen voor de missie om internationaal van duurzaam gevangen vis de nieuwe norm te maken. Terwijl de druk op wereldwijde visbestanden toeneemt, inspireren zij met de lekkerste visproducten en recepten een groot publiek om duurzame viskeuzes te maken.

Genieten van vis, nu en in de toekomst

Meer dan 90% van de wereldwijde visbestanden wordt maximaal bevist of is overbevist. Dit brengt het hele ecosysteem van de oceaan in gevaar en uiteindelijk ook de vis op ons bord. Bart van Olphen, die zich al 25 jaar inzet voor de oceanen, realiseerde dat hij met het door hem en Harm Jan van Dijk opgerichte Fish Tales een nog grotere bijdrage wil en moet leveren. Hij wist dat Jamie de man was om te bellen.

Bart van Olphen: “Jamie Oliver is een wereldwijd icoon als het gaat om de beweging naar duurzaam en lekker eten. Ik ben er enorm trots op dat vanuit onze jarenlange vriendschap, Jamie onze missie ondersteunt om concrete stappen te nemen om de visserij duurzaam te veranderen. Samen laten we zien dat we fantastisch lekkere vis kunnen blijven eten én tegelijkertijd onze oceanen beschermen.”

Voor grote uitdagingen heb je goede vrienden nodig

In het verleden werkte Bart van Olphen als visexpert al samen met Jamie Oliver voor zijn programma’s. Toen Bart Jamie belde zei hij direct: JA!

Jamie Oliver: “Ik steun Bart’s Seafood Revolution omdat het alles samenvat waar ik in geloof en waar ik voor strijd binnen de bredere voedingsindustrie: eerlijk eten, duurzame keuzes, en een systeem dat de voedselzekerheid voor toekomstige generaties waarborgt. Alles hangt met elkaar samen – als we beter voedsel op ons bord willen, moeten we ook de biodiversiteit beschermen van de plekken waar het vandaan komt. Help mee om een urgente, krachtige beweging te creëren, en deel deze verhalen met vrienden en collega’s.”

De mannen geloven in de noodzaak om de komende jaren samen echt een verandering teweeg te brengen in het vislandschap. Bart vervolgt: “De oceaan is niet onuitputtelijk en er is een grote shift nodig. Vis is een van de laatste wilde voedselbronnen die we hebben. Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ook nog kunnen genieten van vis, moeten we nu in actie komen. En dat kan: als we nu bewuste keuzes maken, kan de oceaan zich herstellen. Ik zeg altijd: voor grote uitdagingen heb je goede vrienden nodig. Met Jamie aan boord gaan we een enorm grote groep mensen inspireren. Er staat voor de komende jaren veel moois op stapel. Te beginnen met onze nieuwe video serie.”

Online serie: The Seafood Revolution

Samen met Jamie Oliver komen de verhalen over duurzame visserij tot leven. De magie van het vissen zit in het vissen zelf, de verhalen van visserijgemeenschappen en de passie voor het maken van de lekkerste gerechten. Eén van de eerste zichtbare resultaten van de samenwerking is de online serie The Seafood Revolution die verschijnt vanaf 8 juni (World Ocean Day) op de online kanalen van Jamie Oliver en Fish Tales. Jamie Oliver en Bart van Olphen reizen voor de serie af naar de Engelse kust en nemen het publiek mee in hun gedeelde passie voor vis. Met persoonlijke verhalen laten ze zien wat er écht achter de vis op ons bord schuilgaat. Van tonijn die stuk voor stuk met hengel en lijn wordt gevangen in Indonesië tot sardines uit Cornwall en wilde zalm uit Alaska.

In de serie beantwoorden ze vragen als: hoe weet je of vis echt duurzaam is? Waarom is de herkomst soms onduidelijk? En wat kun je zelf doen? Met toegankelijke recepten, van snelle sardinepasta tot frisse salade van venkel en tonijn, laten ze zien hoe iedere thuiskok het verschil kan maken.

Beeld: Jamie Oliver en Fish Tales founder Bart van Olphen. Fotograaf: David Loftus.