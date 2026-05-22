Hoppenbrouwers en Pure Energie gaan een samenwerking aan om consumenten te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Door de krachten te bundelen, wordt de stap van duurzame energie naar concreet energiegebruik in huis eenvoudiger en toegankelijker gemaakt.

Slim verduurzamen thuis

Pure Energie is een Nederlands energiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals wind- en zonneparken, en de levering van groene energie aan zowel particuliere als zakelijke klanten. Hoppenbrouwers vult dit aan met technische oplossingen zoals warmtepompen, batterijsystemen, zonnepanelen en laadoplossingen.

De samenwerking richt zich met name op het consumentensegment. Nieuwe klanten van Pure Energie krijgen toegang tot praktische oplossingen om te verduurzamen en minder afhankelijk te worden van gas. Daarmee wordt de energietransitie niet alleen een abstract doel, maar een concrete stap voor huishoudens.

Samen verduurzamen eenvoudiger maken

Bert Frowijn, algemeen directeur Pure Energie: “De klant staat bij ons voorop. Dat betekent dat wij helpen met het zoeken naar integrale oplossingen waarbij opwek, levering, opslag en gebruik van energie steeds meer samenkomen. We zien in Hoppenbrouwers een gerenommeerde landelijke partij die net als wij duurzaamheid, kwaliteit en service op 1 zetten. Hiermee geven we onze klanten toegang tot de beste oplossingen in de energietransitie.”

Lily van den Berg, Directeur Hoppenbrouwers Thuis: “De energietransitie vraagt om samenwerking. Door onze krachten te bundelen met Pure Energie combineren we energiecontracten met slimme thuisinstallaties. Zo maken we verduurzaming voor klanten overzichtelijk en haalbaar en helpen we hen sneller de juiste keuzes te maken.”

Met deze samenwerking zetten Hoppenbrouwers en Pure Energie een volgende stap in het versnellen van de energietransitie in Nederland.