Waste2Wear recycled koelkasten en airconditioners in stevige herbruikbare tassen

Het meest gebruikte plastic ter wereld wordt in bijna al onze huishoudelijke apparaten gebruikt. Deze producten, zoals koelkasten en airconditioners , komen vaak op de vuilnisbelt terecht. In de Week van de Circulaire Economie, komt Waste2Wear met een nieuw materiaal op de markt, gemaakt van dit meest gebruikte plastic ter wereld, polypropyleen. Gerecycled polypropyleen (RPP) is geschikt voor producten zoals stevige tassen, denk aan shoppers die je gebruikt in supermarkten of kledingketens.

Na een innovatietraject van twee jaar, in samenwerking met onder meer de Chinese Donghua Universiteit, zijn we erin geslaagd om een robuuste stof te creëren. De waardeketen van de stof is volledig transparant en gecertificeerd.

Research & Development directeur Eduardo Garcia bij Waste2Wear: “Er zijn veel uitdagingen bij het recyclen van polypropyleen (PP). Daarom hebben we elke stap in het recyclingproces zorgvuldig bekeken en zijn we erin geslaagd om niet alleen de kwaliteit, maar ook de veiligheid van het materiaal te garanderen. Het RPP-textiel is sterk, veilig en perfect geschikt voor duurzame boodschappentassen of herbruikbare verpakkingen.”

Dit nieuwe non-woven en woven RPP-textiel voldoet aan de Europese REACH norm en wordt geleverd met de Global Recycled Standard certificering (GRS). De waardeketen van de stoffen is volledig transparant, dit kunnen we garanderen met onze blockchain technologie. De blockchain registreert elke stap in het recycle-traject. Onze klanten kunnen op deze manier de gehele waardeketen volgen, van plastic afval tot de stof.

Lancering verantwoord gemaakte RPP- shoppers op de Euro S hop trade fair

In samenwerking met Bagtrotter zullen de eerste RPP-shoppers worden gepresenteerd op de EuroShop trade fair van 16 tot 20 februari in Duitsland. De shopper is een toegankelijk product waarmee we een grote groep consumenten kunnen bereiken met onze gerecyclede materialen. De shopper kan tegelijkertijd ook gebruikt worden als slim communicatiemiddel. Met de informatie uit de blockchain kunnen merken consumenten laten zien dat hun shopper op verantwoorde wijze is gemaakt.

De lancering van deze verantwoord gemaakte RPP-stof, onderstreept dat Waste2Wear samen met partners uit de industrie continu innoveert op gebied van circulaire oplossingen. Samen kunnen we plastic afval verminderen en er een oneindige bron voor grondstoffen van maken.