Cool grey en transparant groene packs zijn nu de standaard! Vanaf nu gaat Modiform stoppen met de productie van zwarte packs. Deze bevatten namelijk carbon black en kunnen niet gerecycled worden. De afvalrecyclingstations voor consumentenafval detecteren deze producten niet. Het niet meer produceren van zwarte packs is een belangrijke stap in het packs assortiment en voor een duurzame tuinbouwbranche. Deze zet past volledig bij Modiforms ambitie om de materialenkringloop te sluiten. Met packs gemaakt van recyclebare materialen biedt Modiform een volwaardig en duurzaam alternatief voor de zwarte packs.

Afgedankte PET flessen en koelkasten

Modiform kiest als basismateriaal voor de packs de kunststoffen PET transparant groen en PS cool grey, omdat deze goed gerecycled kunnen worden. De transparant groene packs worden gemaakt van 100% gerecycled groene PET wat van consumentenafval komt. En de cool grey packs worden geproduceerd van 100% gerecycled PS-materiaal dat uit afgedankte koelkasten komt. Zo komt er geen nieuw materiaal aan te pas! En dat deze packs écht de duurzaamste keuze zijn, wordt bevestigd door het Cyclos-certificaat dat er voor bepaalde landen op prijkt!

Adviseren materiaalkeuze

Arie den Hertog, productmanager bij Modiform legt uit: “Wij vinden het onverantwoord om producten te maken waarvan we weten dat ze niet gerecycled kunnen worden. Al het zwarte plastic dat bij de consument terecht komt, is namelijk niet recyclebaar en kan dus ook niet opnieuw gebruikt worden. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de recyclebaarheid van plastics uit consumentenafval in Europese landen. Dat kan namelijk per land verschillen. Zo kunnen we op basis van lokale regels en wetten onze klanten goed adviseren in materiaalkeuzes en ons assortiment daarop aanpassen. Op die manier maken we duurzame keuzes voor iedereen vanzelfsprekend. En we delen onze kennis graag’; de infographic met de uitkomsten van het onderzoek is voor iedereen gratis te downloaden op onze website.”

Alleen nog circulaire potten

Vorig jaar heeft Modiform een zelfde transitie ondergaan voor potten. Het bedrijf heeft toen haar pottenassortiment omgezet naar circulaire potten. De Recycled & Recyclebare potten (R&R) zijn van 100% gerecycled polypropyleen (PP) en volledig recyclebaar. Modiform maakt met het aanbieden van recyclebare potten en packs duurzame producten de logische keuze voor de kweker.

Modiform heeft een breed assortiment packs voor diverse toepassingen: bedding packs, carry packs en retail packs. Meer informatie? Kijk op www.modiform.com/nl/products/draagtrays of neem contact op met sales@modiform.nl.

Over Modiform

Modiforms duurzame speerpunten komen samen in de Closed Loop Commitment. De materialenkringloop kan en moet gesloten worden. Met het inzetten van het juiste materiaal en productietechnieken wordt de druk van producten op het milieu verlaagd. De Closed Loop Commitment bestaat uit vele bouwstenen: van het delen van kennis tot het maken van gerecyclede én recyclebare producten van kunststof en alternatieve materialen zoals papierpulp voor de ecoExpert-producten. Hiertoe richt Modiform zich op samenwerking met diverse ketenpartijen. Van veredelaar en tuinder tot handel en retail. Modiform ondersteunt, faciliteert en ontwikkelt eenvoudige en complexe oplossingen voor verpakkingsvraagstukken en voegt zo waarde toe in de keten. Duurzaam denken en doen zit in de genen van dit familiebedrijf. Modiform haalt materialen op uit de maatschappij en upcyclet deze tot hoogwaardige en onderscheidende producten en vernieuwende concepten.