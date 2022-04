Wegwerpluiers zorgen in Nederland voor een jaarlijkse afvalberg van 150 miljoen kilo, per kind zo’n 25 kilo per maand. Om ouders te wijzen op wasbare luiers als een goed en duurzaam alternatief, wordt wereldwijd van 24 april tot en met 1 mei de Herbruikbare Luier Week (Reusable Nappy Week) georganiseerd.

Jaarlijks dragen ongeveer 530.000 kinderen in Nederland luiers. Volgens Milieu Centraal zorgen wegwerpluiers elk jaar voor 150 miljoen kilo aan afval, 300 kilo per kind. Dat is zo’n 8 tot 10 procent van al het restafval in Nederland. De overheid streeft ernaar om de jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner in 2025 terug te dringen naar maximaal 30 kilo per inwoner. Wasbare luiers kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Tijdens de internationale bewustwordingscampagne informeren fabrikanten en organisaties als Milieu Centraal en de Consumentenbond ouders over de voordelen van wasbare luiers. Die zorgen niet alleen voor minder afval. Veel ouders weten bijvoorbeeld niet dat kinderen in dit soort luiers een jaar eerder zindelijk zijn dan kinderen in wegwerpluiers. Ook scheelt het duizend euro aan kosten. In Nederland zijn ze nog niet zo bekend, maar in andere Europese landen is het heel normaal om wasbare luiers te gebruiken. Zo wordt er in het Verenigd Koninkrijk geen btw geheven op wasbare luiers en verstrekken in België verschillende gemeenten een subsidie op wasbare luiers. Allemaal om ouders over de streep te trekken.

Wasbare luier fabrikant HappyBear grijpt deze week aan om ouders via een ludieke inruilactie kennis te laten maken met wasbare luiers. Ze krijgen komende week 50 cent per wegwerpluier als ze die omruilen voor een wasbare luier. Jeffrey Scholten, oprichter van HappyBear: ,,De afgelopen jaren merken wij dat steeds meer ouders de keuze maken voor wasbare luiers. Waar je ziet dat de keuze tussen borstvoeding en kunstvoeding heel normaal is, zie je dat het gebruik van wegwerpluiers er bij ons zit ‘ingepamperd’. Veel ouders hebben nog een heel ouderwets en vies beeld bij wasbare luiers, terwijl ze net zo eenvoudig in gebruik zijn als wegwerpluiers. Ontlasting vang je tegenwoordig op met een handig biologisch afbreekbaar inlegvelletje die je in de luier legt. De kans is dus klein dat er ontlasting in je luier komt. Als ouders dat eenmaal weten, dan staan ze al veel meer open voor wasbare luiers. Daarom zijn dit soort bewustwordingscampagnes ook zo belangrijk.”

De vraag naar wasbare luiers neemt toe. Het is al lang niet meer de ouderwetse doek, maar een moderne wasbare luier die een serieuze concurrent aan het worden is van de wegwerpluiers. Ze zijn inmiddels verkrijgbaar bij grote winkelketens in Nederland, zoals Baby Park en verschillende drogisterijen en supermarkten. Marktleider HappyBear is in 2018 opgericht en verkoopt zijn wasbare luiers inmiddels aan meer dan 150 binnen- en buitenlandse retailers en aan meerdere grote winkelketens.