Partou kinderopvang is op drie locaties in Den Haag een pilot gestart met wasbare luiers en vroege zindelijkheidstraining. Hiermee nemen zij het voortouw om de enorme berg afval die de vele wegwerpluiers veroorzaken te reduceren en de CO2-uitstoot flink te verminderen.

Partou bestelt en gebruikt jaarlijks ongeveer 6,3 miljoen luiers. Dit is een gigantische aanslag op het milieu, wat -met het oog op de toekomst- écht anders kan en moet. De kinderopvangorganisatie slaat daarom de handen ineen met wasbare luier-merk Billie Wonder en De Pot Op, een app die ouders helpt bij zindelijkheidstraining.

Op drie Partou-locaties in Den Haag wordt gekeken hoe wasbare luiers geschikt gemaakt kunnen worden voor de kinderopvang én hoe kinderen eerder en sneller zindelijk kunnen worden. De pilot, mede mogelijk gemaakt door een duurzaamheidssubsidie vanuit het ImpactCity-programma van de gemeente Den Haag, startte in april en loopt tot het einde van dit jaar. Dan wordt er geëvalueerd en bepaald of dit op grotere schaal kan worden uitgerold.

Ursula Kamsteeg, projectleider Duurzaamheid bij Partou: “Als grote organisatie in de kinderopvangbranche willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en kijken hoe dit anders kan. We dragen graag bij aan het ontwikkelen van duurzamere alternatieven. Ook hopen we hiermee een voorbeeld te zijn voor anderen; hoe meer collega-organisaties ons hierin volgen, des te beter. Dit kan een enorme maatschappelijke verandering teweegbrengen op het gebied van afval- én kostenbesparing.”

Steef Fleur, oprichtster van Billie Wonder: “Wasbare luiers kampen met een achterhaald imago ingewikkeld en vies te zijn. Dat is zonde, want het is niet meer een hydrofiele doek met veiligheidsspeld zoals in de jaren 60. De wasbare luier heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt en is in gebruik even makkelijk als de wegwerpvariant. Speciaal voor gebruik in de kinderopvang hebben we een nieuw, zeer gebruiksvriendelijk en hygiënisch systeem ontwikkeld met een nog groter absorptievermogen. Bovendien worden de luiers bij de locaties opgehaald door Wasserij Buis en industrieel gewassen. Hiermee is het in gebruik makkelijk voor medewerkers en even comfortabel voor de kinderen.”

Elianne Leeffers, oprichtster van De Pot Op: “De gemiddelde leeftijd waarop kinderen zindelijk worden is sinds de jaren 40 gestegen van 1 naar 3 jaar. Hierdoor zijn veel langer luiers nodig. Onnodig, want de meeste kinderen zijn er rond de 18 maanden al prima toe in staat. Daarom gaan pedagogisch medewerkers -samen met ouders- op de babygroepen van 0 tot 2 jaar al aan de slag met zindelijkheid. In combinatie met de wasbare luiers kunnen we écht impact maken.”