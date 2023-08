PureBorn, een van de koplopers op het gebied van milieuvriendelijke en veilige babyverzorging, lanceert vandaag zijn vegan en trendy luiers in Nederland. Een verantwoord en duurzaam alternatief voor traditionele wegwerpluiers met een uniek en innovatief design.

Het beste voor het milieu in een modieus design

Jaarlijks gooien Nederlanders meer dan 200.000 luiers in de vuilnisbak. Dat is maar liefst 5% van het huishoudelijk restafval. De meeste luiers zijn gemaakt van niet-duurzame materialen. PureBorn heeft een luier ontwikkeld die bestaat uit milieuvriendelijke materialen zonder in te leveren op uiterlijk. In tegenstelling tot andere milieuvriendelijke luiers zijn de PureBorn luiers voorzien van stoere prints en een trendy design. Oprichter Hannah Curran: “Elke ouder met een baby weet dat de meeste uitstapjes naar de supermarkt niet compleet zijn zonder een bezoek aan het luierpad, ik ook. Maar ik merkte elke keer dat de meest duurzame luiers ook de saaiste waren. Zo kwam ik op het idee voor PureBorn, een milieubewuste keuze met trendy design. Iets dat aansluit bij de wensen van de ouders van nu.”

Milieuvriendelijk bamboe

PureBorn heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Alle producten worden getest volgens de hoogste normen om productveiligheid en kwaliteit te garanderen. Zo is er voor de luier gekozen voor de milieuvriendelijke optie bamboepulp in plaats van houtpulp. Bamboe regenereert zichzelf van nature, het heeft geen pesticiden nodig en hoeft niet opnieuw te worden geplant. Naast dat bamboepulp beter is voor het milieu, omdat het sneller afbreekt, biedt het ook gezondheidsvoordelen voor de gevoelige babyhuid. Een kindje zal dus, door verminderde blootstelling aan schadelijke stoffen, minder kans hebben op luieruitslag, astma en een overgevoelige huid. De verpakking is gemaakt van suikerriet en maiszetmeel en bevat 40% minder plastic dan andere luierverpakkingen. De luiers zijn dermatologisch getest, hypoallergeen, ultrazacht, vegan en vallen op door de trendy prints. Daarnaast zijn de luiers en vochtige doekjes goedgekeurd door het Europese V-Label.

Puur Geven Beweging

Naast het milieu wil PureBorn zich ook inzetten voor de gemeenschap, daarom is de ‘Pure Giving Movement’ in het leven geroepen. Dit betekent dat voor elke vijf verkochte luiers er één wordt gedoneerd aan een gezin in nood.

De duurzame luiers van Pure Born zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij Jumbo, online en in de winkel.