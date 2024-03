Impact first koffiebedrijf Wakuli opent op zaterdag 6 april de eerste Wakuli specialty coffee bar buiten Amsterdam. En wel aan de Twijnstraat nr 1 in Utrecht.

Utrechters hebben er vanaf 6 april een potentiële favoriete koffieplek bij. Of het nu is voor een koffie-to-go, op weg naar college of omdat je even je benen wilt strekken en ontsnappen aan de koffie op je werk, de Wakuli specialty coffee bar aan de Twijnstraat 1 biedt soelaas. Je kan er ook terecht voor je koffie voor thuis. Wakuli verkoopt zowel bonen als on the spot, vers gemalen koffie voor je favoriete zetmethode.

Wakuli, tot vorig jaar vooral bekend van online verkrijgbare specialty koffie voor thuis, heeft sinds eind 2022 met succes zes winkels geopend in Amsterdam. Met een vernieuwende winkelformule heeft Wakuli een plek in het stedelijke straatbeeld veroverd. De Wakuli specialty coffee bar houdt op een eigenwijze manier het midden tussen een koffiebar en een winkel. Je kan er terecht voor koffie-to-go of gebruikmaken van een paar gezellige plekken om van een koffie of een “nitro cold brew” te genieten. Maar je koopt er ook koffie voor thuis en krijgt professioneel advies over de zetmethode die het best bij je past.

“We zijn in 2019 aan dit avontuur begonnen om een Europees, impact first, specialty koffiemerk neer te zetten. Dan is het belangrijk om zo snel als mogelijk een aanwezigheid buiten Amsterdam te verwezenlijken. We zijn trots dat dit nu, een dik jaar na de opening van de eerste winkel, een feit is. Utrecht is om meer dan een reden een logische keuze. Het is een van Nederlands’ grootste steden met verhoudingsgewijs een groot aandeel online Wakuli klanten. Utrecht is een stad van vernieuwing, met vooruitstrevende mensen met oog voor kwaliteit. Dat, en een grote populatie van studenten (die zijn gek op koffie buiten de deur!) maken van Utrecht een perfecte plek om onze retailconcept buiten de hoofdstad te presenteren.” aldus co-founder Yorick Bruins.

Met dat retailconcept biedt Wakuli koffieliefhebbers de mogelijkheid om te genieten van hoge kwaliteit, specialty koffie voor een beschaafde prijs. Dit terwijl Wakuli koffieboeren aantoonbaar beter betaalt dan de gevestigde koffiespelers en in langlopend partnerschap samenwerkt om de productie van koffie te verduurzamen.

“Klanten vragen soms hoe het kan dat ze bij ons, in hartje Amsterdam, een specialty cappuccino kunnen drinken voor 3 euro terwijl Wakuli aan de andere kant beter betaalt aan boeren. Dat kan doordat we onnodige tussenschakels in onze ketens overslaan, doordat we vrijwel alles zelf doen en doordat we mikken op schaal. Daar wordt dus zowel de boer als de consument beter van” aldus Meine van der Graaf, Impact manager bij Wakuli.

Wakuli gaat onderdeel uitmaken van een zeer uiteenlopend en hoogwaardig aanbod aan winkels dat van de Twijnstraat een van de mooiste winkelbuurten van Utrecht maakt. Op 6 april opent Wakuli feestelijk de deuren van de zevende winkel. Het eerste koffietje is op Wakuli. Zo kunnen Utrechters zelf beoordelen wat ze kunnen verwachten van Wakuli in de toekomst.