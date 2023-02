Donderdag 2 maart opent het missiegedreven koffiemerk Wakuli een nieuwe koffiezaak op de J.P. Heijestraat. Dit is de tweede winkel die Wakuli in korte tijd realiseert na de opening van de eerste, vorig jaar september in Amsterdam Oost. Tot voor kort was Wakuli enkel online verkrijgbaar. De reden dat Wakuli nu ook meer offline van zich laat gelden? Wakuli heeft een missie. En die missie krijgt de meeste impact op plekken waar veel vraag is naar koffie, zoals Amsterdam.

No more Bad Coffee: de missie van Wakuli

Miljoenen kleinschalige koffieboeren werken hard om de koffie te produceren die biljoenen mensen elke dag drinken. Ze leven vaak in onzekerheid over afname van hun oogst en hebben nog altijd veel te lage inkomens. Dit maakt het risicovol voor koffieboeren om lange termijn investeringen te doen en zo is het klimaat ook steeds meer de dupe. Wakuli wil deze ‘Bad Coffee’ de wereld uit helpen. Hoe? Ten eerste door in kwaliteit te investeren en uitsluitend hoge kwaliteit bonen (specialty koffie) aan te bieden. Bonen waarvoor je een goede prijs wíl betalen en waarvan je bovendien weet waar ze vandaan komen. Ten tweede door die koffiebonen rechtstreeks bij de koffieboeren zelf te kopen, zodat ze verzekerd zijn van een beter inkomen. En ten derde: door de boeren in staat te stellen in hun bedrijf te investeren en zich te wapenen tegen klimaatverandering.

Want hoe mooi de missiestatements van de Douwe Egbertsen en Starbucks van deze wereld vaak ook klinken, er blijft heel veel mis in de koffie-industrie. De koffiegiganten zeggen dat ze het beste met koffieboeren voor hebben, maar weten vaak niet waar hun koffie vandaan komt* en zo zit er tussen woord en daad een complexe supply chain in de weg die de belofte vooralsnog onmogelijk maakt. En daar is de koffieboer de dupe van, want die verdient bijna niks aan de miljarden-business** die koffie is: miljoenen koffieboeren leven nog steeds onder de armoedegrens.

Van corrupte handelsketen naar direct van de boer

De corrupte handelsketen is de reden waarom oprichters Yorick en Lukas ooit zijn begonnen met Wakuli. “Het is belachelijk dat koffieboeren zo slecht betaald worden. Maar het komt doordat tussenhandelaren de opdracht krijgen om zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk koffie, waar dan ook vandaan, in te kopen. Als koffieboer heb je daardoor geen enkele invloed op de prijs die er voor jouw koffie wordt betaald.”

Wakuli doet dat anders. Yorick: “Wij zijn altijd op zoek naar de beste bonen en die halen we op dit moment uit elf verschillende landen. Die bonen kopen we rechtstreeks in bij de koffieboeren waar we lange termijn relaties mee opbouwen. Zo weten we zeker dat zij een echt goede prijs krijgen en meer zekerheid hebben over hun toekomstige inkomen. Dit leidt tot het verduurzamen van het verbouwen van de koffie door onder andere te investeren in regeneratieve agricultuur.”

Nog een koffiewinkel in Amsterdam?

Er zijn inmiddels zo’n 1.400 koffiezaken in Amsterdam. Desondanks is er veel te weinig aandacht voor de problematiek in de industrie. Juist hier, waar bewoners steeds meer bewuste keuzes maken, komt de missie van Wakuli het beste tot z’n recht. Hier, waar de vraag naar koffie het hoogst is, kan Wakuli het verschil maken door specialty koffie toegankelijk te maken voor iedereen***.

Met de nieuwe koffiezaak aan de J.P. Heijestraat gaat Wakuli bovendien terug naar z’n roots: in de begindagen verstuurde Wakuli alle koffie nog vanuit Yoricks huis op de Jacob van Lennepkade, 200 meter verderop.

Eerste kopje koffie gratis: lichter gebrand, betere smaak

De bonen van de koffiegiganten worden ingekocht door tussenhandelaren. Zij kopen zoveel mogelijk bonen in voor een zo laag mogelijk prijs. Waarna alle bonen op één hoop worden gegooid. Om grote smaak- en kwaliteitsverschillen te maskeren, wordt deze koffie vervolgens donker gebrand. Daardoor proef je de échte smaak van koffie niet. Wakuli brandt z’n koffie lichter, zodat de bijzondere smaaknuances veel beter tot hun recht komen. Niet de koffiegigant, maar de koffieboer wordt de smaakmaker. Wil je het zelf proeven? En wil je meer weten over de strijd van Wakuli tegen ‘Bad Coffee’? De nieuwe koffiezaak van Wakuli opent z’n deuren op donderdag 2 maart. Op zaterdag 4 maart krijgt iedereen in de buurt het eerste kopje koffie gratis om kennis te maken met écht goede koffie.

Noten

*In ‘Douwe Egberts weet niet waar zijn ‘verantwoorde’ bonen vandaan komen’ (Vrij Nederland, 18 januari 2023) leggen Irene van den Berg en Manon Stravens uit wat er mis is met de koffie-industrie.

** In https://hivos.org/assets/2021/01/Coffee-Barometer-2020.pdf wordt de grootte van de koffiemarkt geschat op “US$200 to US$250 billion of revenues generated in the coffee retail market” (p18)

***In ‘Wat een kopje koffie zegt over de prijsverschillen in Nederland’ (De Volkskrant, 28 september 2022) laten Fleur de Weerd en Xander van Uffelen zien hoe de koffieprijzen in de Amsterdamse horeca zijn gestegen, en €3.40 de norm is voor een cappuccino. Bij Wakuli kost een cappuccino €3.00. Doordat we geen tussenpersonen hebben, zelf branden en niet via derden ons product verkopen, kunnen we de prijs betaalbaar houden