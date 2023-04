Op 19 april streden zes halve finalisten van Coolest Dutch Brands 2022 om één van de drie finaleplaatsen. The Dutch Weed Burger, The Good Roll, Pieter Pot, Tiny Library, Yumeko en Wakuli lieten zich in live presentaties bij host Dentsu Creative Amsterdam van hun beste kant zien. Uiteindelijk veroverden The Good Roll, Yumeko en Wakuli een plaats in de finale die op 24 mei bij Lab111 in Amsterdam zal plaatsvinden.

De avond werd afgetrapt met het aangrijpende verhaal van sponsorloper (en reclameman) Jeroen Bessel van Veen, die een jaar lang hardlopend zoveel mogelijk geld inzamelt voor het Prinses Maxima Fonds, dat zich inspant voor kinderen met kanker.

Op 24 mei pitchen de Coolest Dutch Brands finalisten The Good Roll, Yumeko en Wakuli nog één keer live voor zowel de vakjury, als voor de dan ook aanwezige publieksjury. Zij zullen in hun pitch dieper ingaan op een aantal vragen die door de vakjury naar aanleiding van de presentaties in de halve finale zijn gesteld. In de finale weegt de stem van de vakjury even zwaar als die van de publieksjury. Mochten de stemmen staken, dan weegt de stem van de vakjury het zwaarst. De winnaar van de Coolest Dutch Brand Award 2022 wordt tijdens de avond zelf bekend gemaakt.

Sustainable brands

Nog even een recap: FONK heeft in 2022 voor het zesde jaar op rij maandelijks een merk gekozen tot Coolest Dutch Brand van de Maand. Het ging hierbij om actuele sustainable brands die met lef en uitgekiende marketing aan een opmars zijn begonnen, waardoor ze een breed publiek aanspreken en daadwerkelijk verandering weten te bewerkstelligen.

Vijf criteria

De genomineerde merken hebben zich in de eerste schriftelijke ronde aan de hand van vijf criteria aan de jury voorgesteld. Op basis van de schriftelijke presentaties zijn er door de jury zes nominaties gekozen die hun case in de halve finale op 14 april live hebben gepitcht voor een plaats in de finale van 24 mei aanstaande. De vijf criteria op basis waarvan de zes finalisten zijn beoordeeld:

1. Hoe veerkrachtig is het merk?

2. Hoe vernieuwend is de marketingstrategie?

3. Hoe innovatief is het merk?

4. Hoe slim/intelligent worden (nieuwe) marketing communicatiemiddelen ingezet?

5. Wat zijn de feitelijke resulaten van de inspanningen?

a. Is er sprake van een waarneembare verschuiving in merkvoorkeur ten opzichte van het voorgaande jaar?

b. Is het merk het afgelopen jaar in marktaandeel en omzet gegroeid (cijfers niet perse noodzakelijk, wel percentages) ten opzichte van het voorgaande jaar?