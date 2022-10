Donderdag 6 oktober is de VU StartHub op de campus van de Vrije Universiteit officieel geopend. De VU StartHub faciliteert verschillende start-up plekken voor studenten, medewerkers en alumni van de VU die een onderneming willen starten. Een unieke samenwerking waar jonge ondernemers kunnen instappen op de kennis en expertise die de universiteit en het bedrijfsleven te bieden heeft.

Drijvende kracht achter de VU StartHub is collegevoorzitter en hoogleraar Ondernemerschap Mirjam van Praag en directeur van de VU StartHub Hans Drenth. Met de komst van de VU StartHub bieden zij studenten, medewerkers en VU-alumni een plek voor inspiratie en begeleiding om hun business ideeën te verwezenlijken. “Ondernemerschap is zoveel meer dan een product of dienst op de markt brengen. Het vraagt om eigenschappen als creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen; het vermogen om tegenslagen te doorstaan en met verliezen om te gaan. Dit zijn vaardigheden die wij onze studenten willen bijbrengen. Met een ondernemende houding kom je veel verder”, aldus Van Praag.

Ondernemen met ondersteuning van VU-netwerk en bedrijfsleven

De VU StartHub is ontwikkeld door het VU Entrepreneurship & Impact team. In het duurzaam gebouwde paviljoen op het campusplein aan De Boelelaan in Amsterdam wordt starters in alle fases van het ondernemerschap hulp en ondersteuning geboden. Vanaf het opdoen van inspiratie voor een business idee en het scherpstellen van de propositie in het Demonstrator Lab, tot het oprichten van de start-up en stimuleren van bedrijfsgroei in de hub zelf. Hierbij hebben zij toegang tot het VU-netwerk en -team, de Mentoring Pool bestaande uit ca 70 ondernemende alumni, en experts van partners uit het bedrijfsleven zoals Roland Berger, EY-VODW, Van Doorne, Pfizer, IQVIA en Catalyze Group. Belangrijke voorwaarde om toe te treden tot de start-up community op de VU is dat een onderneming ook een bijdrage levert aan de maatschappij. “Het is mooi om te zien dat de start-ups er echt in zitten vanuit een ‘purpose’: er ligt een uitdaging in de maatschappij en daar willen ze een oplossing voor bieden. Dat we aan een behoefte voorzien blijkt wel uit het feit dat we bij de opening al bijna aan een wachtlijst toe zijn”, zegt Drenth.

Wetenschappelijke inzichten vertalen naar innovatieve toepassingen

Niet alleen voorziet de VU StartHub in een behoefte onder studenten om te ondernemen, maar volgens Van Praag sluit de opening van het VU StartHub paviljoen naadloos aan waar de VU voor staat. “Ondernemerschap zit in het DNA van VU Amsterdam. Zonder dat zouden we niet bestaan. En ik vind dat elke organisatie het zou moeten omarmen. Ik doe er al meer dan dertig jaar onderzoek naar en het blijft me fascineren. Studies tonen aan dat ondernemerschap niet alleen een vaardigheid is waarmee mensen worden geboren, maar dat je het in hoge mate kunt leren. Een universitaire opleiding blijkt een grote succesfactor te zijn. En bovendien kunnen bedrijven die hun start maken aan een universiteit wetenschappelijke inzichten vertalen in innovatieve toepassingen.”

De VU StartHub is duurzaam gebouwd van ‘refurbishable’ bouw units, inclusief groene daken, waterloze urinoirs, een diversiteit aan planten en bomen en een dakterras met een bijenkast, en biedt fysiek plaats aan 25 start-ups die zijn opgericht door VU studenten, onderzoekers, medewerkers of recente alumni. Via pitch events en een Student Startup Competition zijn in de afgelopen maanden vernieuwende start-ups op het gebied van duurzaamheid, technologie, mobiliteit, vastgoed, onderwijs en gezondheidszorg geselecteerd. Zij maken na maximaal drie jaar plaats voor nieuwe start-ups.

De opening van het ondernemerspaviljoen

De opening van de VU StartHub startte afgelopen donderdag 6 oktober met een roundtable discussie onder leiding van VU alumnus en ondernemer Simon Douw over het belang van ondernemerschap binnen een universiteit. Deelnemers waren prins Constantijn van Oranje (envoy Techleap), Simone Brummelhuis (oprichter lens en Borski Fund), Jalal Es-Sbai (oprichter Catalyze Group), Eva de Mol (oprichter CapitalT) en start-up ondernemer Huib Wielinga, oprichter van Mozo en lid van de VU StartHub community. Vervolgens werd de VU StartHub officieel geopend door collegevoorzitter Mirjam van Praag en directeur Hans Drenth, en werden aanwezigen rondgeleid door het paviljoen en voorgesteld aan de geselecteerde start-ups.