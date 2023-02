MoVax en BrewRight zijn de winnaars van de AtlasInvest Entrepreneurship Grant 2023. MoVax, winnaar van de Start-Up Award, overtuigde de jury met hun orale vaccinaties gemaakt van algen en won €35.000 om de startup verder te ontwikkelen. BrewRight won de Impact Award van €15.000, waarmee ze de volgende stap in hun circulaire brouwproces van speciaalbier kunnen zetten.

De finale vond plaats op 10 februari en werd afgesloten met een feestje ter ere van vier jaar AtlasInvest Entrepreneurship Grant.

BrewRight wint de Impact Award

De teamleden van BrewRight zijn enthousiast over hun onderscheiding. “Het is echt geweldig om zo’n bevestiging te krijgen na zo hard gewerkt te hebben. Nu kunnen we echt de volgende stap zetten”, zegt Yoni Mol van BrewRight. De jury was zeer te spreken over hun heldere pitch over hun idee voor een circulair brouwproces van speciaalbier. “We zien dat jullie een zeer positieve impact op de samenleving kunnen hebben”, zegt Van Poecke. BrewRight wil een systeem ontwikkelen dat tijdens het fermentatieproces CO2 afvangt, wat vervolgens kan worden hergebruikt bij het bottelen. Het prijzengeld zal worden gebruikt om het team te laten groeien. “We willen samenwerken met studenten die extra expertise inbrengen. En hopelijk willen ze deel uit gaan maken van ons team.”

Verbinding maken met experts in het publiek

Minstens zo nuttig als het prijzengeld waren de nieuwe connecties met experts uit het publiek. Alle vijf finalisten konden ondersteuning vragen bij bepaalde problemen of vraagstukken. Mol: “We hebben mooie contacten opgedaan die hun kennis willen delen over bijvoorbeeld verhaallijnen rondom circulaire certificering, over licenties en over consultative selling.” Dat laatste is enorm belangrijk voor het team, aangezien ze op dit moment nog geen prototype hebben. “Op dit moment verkopen we een idee. Als we leren om dat goed te doen, hopen we intentieverklaringen te krijgen, waarmee we meer financiering kunnen krijgen voor de ontwikkeling van ons prototype.”

Ondernemen kan gaan om zowel winst als goeddoen

Initiatiefnemer Heleen van Poecke sprak vol lof over de startups van Wageningen. “Iedere startup die uit Wageningen komt heeft impact. Deze jongere generatie denkt over het algemeen dat ondernemen niet alleen een bron is van winst maar ook van goeddoen, en ze laten zien dat je die dingen met elkaar kunt combineren. Ik vind dat erg bemoedigend.”

AtlasInvest Entrepreneurship Grant

De AtlasInvest Entrepreneurship Grant (AIEG) is een ondernemersprijs van het Universiteitsfonds Wageningen. De competitie wordt in samenwerking met StartHub Wageningen georganiseerd. De prijs wordt mogelijk gemaakt door een meerjarige gift van alumnus Marcel van Poecke, ondersteund door zijn dochter Heleen.

De AIEG ondersteunt student-ondernemers met impactvolle ideeën met twee grants: de Start-Up Award voor commercieel veelbelovende ideeën, en de Impact Award voor ideeën met een maximale duurzame impact.