De Rotterdam Business School (RBS) aan de Kralingse Zoom opent dit najaar officieel een nieuw bouwdeel met een oppervlakte van 14.000 m2 voor verschillende economische Bachelor- en Masteropleidingen. Met de oplevering van dit bouwdeel ontstaat een gebouwencomplex van in totaal bijna 40.000 m2, goed voor z’n 12.000 studenten, docenten en medewerkers. Het nieuwe, energieneutrale onderwijsgebouw van RBS is ontworpen door Paul de Ruiter Architects. Het is het vierde gebouw dat het duurzame architectenbureau uit Amsterdam ontwierp op de Campus Woudestein in Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam heeft een spiksplinternieuw bouwdeel geopend voor haar (internationale) management, commerce en finance studenten. Het is het vierde gebouw naar ontwerp van duurzaam architectenbureau Paul de Ruiter Architects op de Rotterdamse Campus Woudestein. Op dezelfde campus bouwde het bureau in 2017 een bouwdeel van 13.000 m2 voor de Rotterdam Business School (2017) en het Polak gebouw in 2015 en Langeveld Building in 2022 voor de Erasmus Universiteit. Stuk voor stuk duurzame gebouwen die een zo’n optimaal mogelijke leeromgeving voor studenten bieden en tegelijkertijd rekening houden met hun omgeving. Het bureau drukt hiermee een duurzame stempel op de onderwijscampus van de stad Rotterdam.

Toekomstbestendig bouwen

Voor Paul de Ruiter Architects moet architectuur een positieve impact maken op de leefomgeving. Raymond van Sabben, partner en betrokken projectarchitect: “De meest simpele en positieve omschrijving van duurzaamheid is voor mij ‘met dezelfde middelen iets beters maken’. Beter voor de planeet, de gebruiker en de portemonnee. Dat is gelukt door een energieneutraal gebouw af te leveren én de best mogelijke studieomgeving voor studenten te creëren.” Hoogwaardige isolatie, goede zonwering en een op bezetting gestuurde installatie zorgen voor minimaal energieverlies en de energie die het gebouw gebruikt wordt opgewekt door zonnecellen op de daken en zuidgevel en een warmte- koudeopslag. Het gebouw is met grote, vrij indeelbare vloeren bovendien flexibel en toekomstbestendig: veranderingen in het onderwijs kunnen heel eenvoudig worden opgevangen.

Huiskamerhoekjes en stilteruimten

In gesprek met studenten van de Hogeschool bleek dat er vooral behoefte was aan een gevarieerd aanbod van ruimten: een stilte ruimte om in alle rust te kunnen studeren, maar ook een verschillende ruimtes om met andere studenten te kunnen ontspannen of sparren. Aan deze wens heeft het bureau voldaan met een diversiteit aan flexibele werk- en studieplekken enerzijds en knusse ontmoetingsplekken en publieke ruimtes anderzijds. Het atrium en een enorme glazen gevel onderbroken door imposante houten kolommen zorgen voor maximale daglichtinval en een verfrissend binnen-buiten effect. “Geroezemoes, een huiskamersgevoel, een beetje reuring – dat is wat je wil in een studieomgeving. Dit is goed tot zijn recht gekomen in dit duurzame en toekomstbestendige onderwijsgebouw. Het collegejaar is net gestart en het is mooi om te zien dat onze studenten volop gebruik maken van de mogelijkheden van het gebouw” aldus Fred Feuerstake, algemeen directeur van Hogeschool Rotterdam Business School.