Gedreven door de wens naar onafhankelijke energievoorziening als gevolg van netcongestie en negatieve energieprijzen, ziet marktleider Energy Shift (voorheen Zonnepanelen op het dak), een stevige trend in aanvragen voor zonnepanelen in combinatie met batterijopslag in de agrarische sector. Verwacht wordt dat dit ook zo gangbaar zal worden in andere sectoren.

Totaaloplossing populair

De vraag naar zonnepanelen en batterijen in één oplossing is groter dan ooit in de agrarische sector. Dat heeft alles te maken met de gestegen energieprijzen. Steeds vaker zetten bedrijven de eerste stap naar zelfvoorzienend worden en vragen Energy Shift om een grote batterij voor stroomopslag te plaatsen.

Wordt ook hét normaal in andere sectoren

Theo Hartgers, CEO van Energy Shift: “Inmiddels gaat meer dan 50 procent van de aanvragen die wij ontvangen van agrariërs over het plaatsen van zonnepanelen én batterijopslag samen. We zien deze ontwikkeling in de groei al enkele jaren. Daarom hebben wij ongeveer twee jaar geleden bij enkele klanten proefopstellingen geplaatst. Door experimenteren zijn we vervolgens uitgekomen bij de optimale mix van panelen en opslag. Vorig jaar is het eerste gecombineerde systeem geplaatst. En nu is de marktvraag dus aan het verschuiven naar deze combinatie-oplossing. Onlangs hielden we een webinar waar meer dan 400 ondernemers aan deelnamen. Dat geeft wel aan hoe groot de interesse is. Wij verwachten dat dit de vooravond is van wat eraan komt voor veel meer sectoren, zoals evenementen- en productiehallen, hotels en industrie.”

Veiligheid steeds belangrijker

“Het gaat nog altijd wel om een forse investering. Tegelijkertijd zien onze klanten het verdienmodel met ook een interessante terugverdientijd. Veiligheid is een grotere factor in de uiteindelijke beslissing om te investeren. Een verzekeraar eist nu immers vaker extra waarborgen op het gebied van veiligheid. Wij werken met de optimizers van SolarEdge, die zich kenmerken door vlamboogdetectie en automatisch terugschakelen naar 1 volt bij een incident. Hiermee komt een klant dus tegemoet aan die strengere veiligheidseis”, aldus Hartgers.

Beter opslaan dan terugleveren

Energieopslag is aantrekkelijker geworden dan terugleveren aan het stroomnet, omdat het aantal uren met negatieve stroomprijzen jaarlijks toeneemt. Waren dat in 2022 nog 400 uren, in 2023 is naar verwachting de 1500 uur al gepasseerd. Bij een negatieve stroomprijs betaal je om terug te mogen leveren aan het net. Verder is het zo dat een onafhankelijke energievoorziening voor je bedrijf aan belang wint, vanwege de netcongestie op het Nederlandse stroomnet die een obstakel vormt voor nieuwe aansluitingen.

Foto: De zonnedaken van Van Wikselaar uit Nijkerk