Vooral op lange termijn voordelen met duurzaam ondernemen

Duurzaamheid wordt steeds meer een begrip. Bij de overheid, bij consumenten en ook zeker in het bedrijfsleven. Er zitten veel voordelen aan duurzaam ondernemen, maar die betalen zich meestal pas na verloop van tijd uit. Nadelig is dat er eerst (flink) moet worden geïnvesteerd voordat de vruchten ervan kunnen worden geplukt.

Voordelen van duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen begint met investeren. Niet alleen financieel maar ook in werknemers. Wanneer een bedrijf hier serieus mee bezig is, dan kunnen de daadwerkelijke financiële investeringen ook slagen. Hieronder een aantal initiatieven die een onderneming een duurzamer imago geven en op lange termijn kunnen zorgen voor een besparing.

Zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand, tijdschakelaars op apparaten of ledverlichting in het kantoor: met een lager energieverbruik lopen de bedrijfskosten terug. Met groene energie gebeurt dit ook nog milieuvriendelijk.

Het stimuleren van carpoolen, thuiswerken en gebruikmaken van openbaar vervoer: met minder voertuigen op de weg, loopt de CO2-uitstoot terug. Nu de elektrische treinen van de NS op groene stroom rijden, is ook dat klimaatneutraler.

Stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven op het werk: wanneer werknemers betrokken worden bij duurzaamheidsprojecten op kantoor, verandert hun gedachtegang en wordt het een gezamenlijk doel om bij te dragen aan het imago en de toekomst van het bedrijf. Praat samen over innovaties en geef werknemers de ruimte om hier ook aan bij te dragen.

Investeren in productiviteit personeel: naast de betrokkenheid van werknemers, doet een duurzame ondernemer er ook goed aan op sociaal vlak te investeren in het personeel. Een betrokken werkgever maakt werknemers productiever en hierdoor daalt het ziekteverzuim.

De efficiëntie van werkprocessen: een strak werkproces bespaart niet alleen geld en tijd, maar zorgt ook voor minder frustratie onder werknemers.

Naast (langetermijn-)kostenbesparingen kan een duurzaam imago helpen om klanten aan te trekken. Kijk naar de toeleveranciers waar zaken mee wordt gedaan. Hoe duurzaam zijn die? Omdat het maatschappelijk belang van duurzaamheid steeds groter wordt, kan een onderneming een voorsprong nemen op de concurrentie door zich te focussen op duurzame toeleveranciers. Daarnaast zijn er vaak fiscale voordelen voor duurzame ondernemers en bestaan er overheidssubsidies die initiatieven of projecten ondersteunen.

Nadelen van duurzaam ondernemen

Het grootste, en wellicht enige, nadeel van duurzaam ondernemen is de investering. Het kost geld en slechts enkele initiatieven betalen zich snel uit, zoals energiebesparingen of initiatieven om werknemers te stimuleren de auto te laten staan. Maar een investering als zonnepanelen op het dak van een bedrijfspand is niet goedkoop en de complete investering is meestal pas na zo’n vijf jaar of langer terugverdiend. Er is dus geduld nodig. En een duurzaam imago creëren kost aanvankelijk alleen geld. Op den duur kan het wel klanten opleveren.

Klein beginnen

Ondernemers die geen grote investeringen willen doen in het bevorderen van de duurzaamheid, kunnen ook klein beginnen. Een intern project om de duurzaamheid onder werknemers te bevorderen hoeft niet veel te kosten. En kantoorverlichting vervangen door ledlampen kan een eerste stap zijn om de duurzaamheid van een bedrijf steeds verder uit te breiden.

Geld lenen

Om duurzaamheid en de voordelen die ondernemers uiteindelijk kunnen ervaren door duurzaam ondernemen, is geld lenen een redelijke manier om duurzaamheidsinitiatieven binnen een bedrijf te bekostigen. Omdat banken en kredietverstrekkers ook in duurzaamheid willen investeren, zijn er tegenwoordig leningen die hier specifiek voor bedoeld zijn. Deze leningen hebben vaak betere voorwaarden dan die bij een gewone lening.