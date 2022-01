Volop aandacht voor duurzaamheid bij CSU facility event ‘Innovatie Boost 2022’

Partner



De ontwikkelingen in de facilitaire branche gaan razendsnel door corona, krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering en de focus op duurzaamheid. De veranderende kijk op thuiswerk, gebouwgebruik en hybride workplace management leiden tot nieuwe uitdagingen in diverse branches. Welke invloed heeft thuiswerken op de werkplekbeleving? En met welke slimme oplossingen creëren we een veilige, productieve, duurzame én leuke werkomgeving? Mis het niet en laat je door CSU inspireren tijdens hét online facility event voor innovatie en inspiratie. Een week lang gids we je online door het snel veranderende facilitaire werkveld.



CSU Innovatie Boost 2022

Van 7 tot en met 11 februari 2022 organiseren we weer meer dan 20 interactieve sessies, samen met tientallen toonaangevende sprekers en organisaties. Diverse professionals uit de facilitaire wereld aan klant- en leverancierszijde brengen de nieuwste trends en ontwikkelingen rondom innovatie en duurzaamheid. We durven wel te stellen dat we hier hét online facility event voor innovatie en inspiratie organiseren. Je ontvangt praktische inzichten en tips voor vandaag en morgen.

Stel zelf je programma op maat samen

Kies de onderwerpen van jouw aandachtsgebieden, bijvoorbeeld:

De resultaten van het Nationale Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie 2022.

Datagestuurd FM met sessies van Beyond Eyes, een samenwerkingsplatform van diensten voor een toekomstbestendige werkomgeving.

Keynotes van sprekers als:

Ruud Koornstra, duurzaamheidsexpert en ondernemer. Pieter Hendrikse (JLL) over de stap van workplace naar workforce en de impact op het herinrichten van Nederland. Yvette Watson, medeoprichter PHI Factory en winnaar van de Duurzame 50 2021 over duurzaam en circulair FM. André Salomonson (Wundershift) over Waardegedreven FM. Remy Gieling over de impact van kunstmatige intelligentie op FM.





Nog meer inspirerende sessies

De facilitaire experience (FX), de innovatieve facilitaire formule voor succes door Stephan van Slooten van Altuïtion.

Duurzaamheidsinnovatie: meet met data de werkelijke milieu-impact van jouw FM.

Sociale innovatie: nieuwe allianties en initiatieven met prof. dr. Irmgard Borghouts.

14 interactieve pitches van leveranciers over hun veelbelovende praktische schoonmaakinnovaties die het verschil kunnen maken op jouw werklocatie.

Aanbestedingstrends en tips van mr. Suzanne Brackmann.

Leer van innovatie-experts Ferdinand Jaspers, Thijs Kluin, Kos Fourkiotis, Cassandra Vugts en Thomas Thunissen.

Up to date oplossingen met Bubbleflush en Plaex, winnaars CSU Innovatieaward.

Verschillende branche inzichten, innovatiesessies over de gebouwen van morgen, ervaringen en nog veel meer. Met bijdragen en inzichten van Landal, JDE, NHL Stenden, Jumbo, VanderLande, Spark en De Haagse Hogeschool.

