De inschrijving voor de zesde editie van de CSU Innovatie Award is geopend. Vanaf vandaag kun jij de toekomst faciliteren met jouw innovatie. De innovatieprijs is er voor de meest impactvolle innovatie voor de facilitaire branche, een wereld met een gigantisch potentieel. CSU daagt ondernemers, start-ups en studenten uit om hun vernieuwende, duurzame, schone en slimme idee voor de toekomst in te schrijven. Ga naar www.csuinnovatieaward.nl voor meer informatie en je inschrijving.

Succesversneller voor jouw toekomst

De winnaar van de CSU Innovatie Award 2023 ontvangt een investeringsbudget van € 10.000,- , een marketing-boost, ondersteuning in de ontwikkeling van de innovatie en toegang tot relevante netwerken. Daarnaast wordt de winnaar professioneel begeleid bij de doorontwikkeling van de innovatie voor toepassing in de facilitaire branche.

Winnaar van 2022, duurzame blokzeepdispenser LESSEAU: “Na het winnen van de CSU Innovatie Award hebben wij een grote boost gekregen. Wij zijn bij veel nieuwe klanten, waaronder klanten van CSU, vloeibare zeep aan het vervangen voor onze LESSEAU blokzeep. Onze missie krijgt steeds meer vorm. Dit jaar gaan wij ook de Europese markt op. De aandacht en begeleiding van CSU na het winnen van de Award, hebben daar enorm bij geholpen.”

Zo gaat het in zijn werk

De Innovatie Award van schoonmaakdienstverlener CSU brengt innovaties onder de aandacht in de volle breedte van de facilitaire branche, een wereld met een gigantisch potentieel. Van alle inzendingen worden de beste tien voorgelegd aan een onafhankelijke vakjury, professionals uit verschillende branches met een groot netwerk en een duidelijke visie op innovatie. Mensen die zich net als CSU, bezighouden met hoe we vandaag zorgen dat de werk- en leefomgeving van morgen schoner, slimmer en duurzamer wordt. Zij maken uiteindelijk een shortlist van zes innovaties die de kans te krijgen hun idee live te pitchen. Daarna is het publiek aan zet om online te stemmen op hun favoriet. Hier volgen drie finalisten uit. De winnaar van 2023 wordt bekend gemaakt in de finale tijdens het CSU Congres op 8 november.

Inschrijven kan nu

Heb jij de scherpe, vooruitziende blik voor een slimmere, betere, schonere en duurzame toekomst? Innovaties inschrijven kan nu via www.csuinnovatieaward.nl. Inschrijven kan tot 7 september 12:00 uur.

Esmée Ficheroux, juryvoorzitter, over de CSU Innovatie Award

“Morgen zit vol uitdagingen waar we vandaag al een oplossing voor willen vinden. Hoe houden we de wereld schoon? Hoe kunnen we het schoonmaakvak verslimmen, zodat het bijdraagt aan vitaliteit van de medewerkers? En vooral; wat komt er nog op ons af waar we nu nog geen weet van hebben of zelf nog niet bedenken hoe het de facilitaire branche uitdaagt of vooruithelpt. Allemaal vragen die ons dagelijks bezighouden en waarvan we weten; de beste oplossingen liggen vaak nét buiten je eigen zichtveld. Daarom hebben we zoveel plezier in het sámen slimmer, scherper en schoner maken. Misschien wel samen met jou? Met de CSU Innovatie Award laten we ons inspireren door creativiteit, verbeeldingskracht en misschien -op het oog- wel heel gekke inzichten van slimme outsiders. En op onze beurt dragen we graag bij aan het uitvoeren van die ideeën en het helpen ontwikkelen van ondernemingslust, zoals wij zelf ook in ons familiebedrijf ons uitgedaagd voelen om te ondernemen door te innoveren.”