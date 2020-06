Volkswagen transformeert Zwickau tot grootste EV-fabriek van Europa

In november 2019 is de serieproductie van de ID.3 1ST Edition in Zwickau van start gegaan, en deze zomer volgt de ID.4. Inmiddels is de conversie van Hal 6 in de fabriek in volle gang. Naast de Volkswagen ID.4 zal ook een elektrische SUV van Audi in Zwickau worden gebouwd.

Productie zes volledig elektrische modellen

Zwickau is de eerste fabriek van Volkswagen die wordt ingericht voor de bouw van uitsluitend elektrische auto’s, en krijgt een maximum capaciteit van 330.000 auto’s per jaar. Uiteindelijk zullen er zes verschillende modellen in Zwickau van de band rollen. Met de transformatie van de fabriek is een investering van 1,2 miljard euro gemoeid.

Meer dan elektrische volumemodellen

Naast de vestiging in Zwickau heeft Volkswagen nog twee fabrieken in de Duitse deelstaat Saksen. In Chemnitz worden tal van technische onderdelen geproduceerd. In de Glazen Fabriek in Dresden start eind dit jaar de productie van de nieuwe e-Golf, in 2021 gevolgd door de ID.3. In Zwickau worden ook de carrosserieën van de luxe-SUV’s van Lamborghini en Bentley geproduceerd.