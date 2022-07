Revolt, de Nederlandse start-up gespecialiseerd in elektrische oplaadpunten, gaat een meerjarige samenwerking aan met Volkswagen Bedrijfswagens. Om de transitie naar duurzame mobiliteit mogelijk te maken is de inzet van betaalbare en innovatieve laadvoorzieningen van essentieel belang. Bij de aanschaf van de nieuwe elektrische Volkswagen ID. Buzz Cargo – en toekomstige elektrisch aangedreven modellen – kunnen klanten nu direct bij de Volkswagen Bedrijfswagens-dealer terecht voor een passende laadoplossing van Revolt.

Samen op weg naar Zero Emission Zones

Tientallen steden in Nederland – waaronder Amsterdam en Rotterdam – stellen vanaf 2025 Zero Emission Zones in. In deze binnenstedelijke gebieden worden bestel- en vrachtvoertuigen met verbrandingsmotor geweerd. Elektrische bedrijfswagens zijn vanaf dan noodzakelijk om in deze gebieden te kunnen blijven werken. Met het vandaag aangekondigde partnership helpt Revolt ondernemers die kiezen voor Volkswagen Bedrijfswagens op deze weg naar zero emission. “Wij geloven dat de toekomst van mobiliteit schoon, betaalbaar en beschikbaar voor iedereen moet zijn,” aldus Rutger Bosch, mede-oprichter van Revolt. “Met ons ecosysteem van alles-in-één laad- en energieoplossingen helpen we ondernemers elektrisch te rijden en zo hun CO2-voetafdruk te verkleinen. De samenwerking met Volkswagen Bedrijfswagens versnelt de duurzame transitie en draagt bij aan onze missie om altijd en overal schone energie beschikbaar te maken.”

Laadinfrastructuur: uitdaging van de toekomst

Wagenparken zijn in sneltreinvaart aan het verduurzamen: het aantal elektrische auto’s steeg afgelopen jaar met 38 procent (CBS, 2021). PwC voorspelt dat er in 2030 meer dan 1,9 miljoen elektrische auto’s in Nederland rijden. Meer elektrische auto’s betekent meer en slimmere laadinfrastructuur. “Wij merken dat veel van onze klanten klaar zijn voor een beslissende stap op weg naar duurzaam ondernemen. Maar voor veel ondernemers blijven laadpalen op de parkeerplaats een uitdaging,” verklaart Robert Jan van den Berg, Managing Director van Volkswagen Bedrijfswagens. “Met Revolt hebben we een partner gevonden die onze klanten daarbij perfect kan ondersteunen. Met de combinatie van een CO2-neutrale wagen en slimme laadpalen bieden we een totaaloplossing en zijn ondernemers klaar voor de toekomst.”

Over Revolt: alles-in-één laadoplossingen op maat

Revolt is een pionier in de elektrische mobiliteitsindustrie en biedt slimme en duurzame alles-in-één laadoplossingen. De Revolt-service is beschikbaar via zorgeloze abonnementen en omvat alle diensten, van advies en installatie tot jaarlijks onderhoud.

Revolt-laders zijn ontworpen met het oog op gemak en duurzaamheid. Ze combineren stijlvol design met high-end technologieën zoals load balancing en smart charging, welke bijdragen aan de toekomst van een robuust en duurzaam elektriciteitsnetwerk. Revolt is er trots op bij te dragen aan de radicale transitie die nodig is om duurzame mobiliteit de toekomst in te loodsen. Zie www.revoltincharge.com voor meer info.