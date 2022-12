Audi introduceert vanaf 2026 als onderdeel van de Vorsprung 2030-strategie alleen nog volledig elektrische modellen en tot 2033 wordt de productie van auto’s met een verbrandingsmotor uitgefaseerd. Daarom bereidt Audi alle bestaande fabrieken nu al voor op de productie van EV’s, via de alomvattende ‘360factory’-benadering.

In tegenstelling tot menig concurrent wil Audi zijn doelstellingen bereiken door de bestaande productiefaciliteiten te upgraden, in plaats van nieuwe EV-fabrieken te vestigen. “Door juist in de huidige fabrieken te investeren, besparen we grondstoffen en transformeert Audi nog sneller tot aanbieder van duurzame mobiliteit”, zegt Gerd Walker, bestuurslid van Audi AG voor productie en logistiek. Aan het einde van dit decennium moeten alle Audi-fabrieken zijn voorbereid op de productie van elektrische auto’s. Momenteel worden de bestaande e-tron-modellen in Brussel en Böllinger Höfe gebouwd, vanaf volgend jaar rolt de nieuwe Audi Q6 e-tron in Ingolstadt van de band. Ook de fabrieken in Neckarsulm, San José Chiapa en Györ zullen gaandeweg switchen naar de productie van volledig elektrische auto’s.

Halvering van productiekosten

Audi gaat alleen investeren in nieuwe fabrieken als er extra productiecapaciteit nodig is. Zo bouwen Audi en partner FAW momenteel een nieuwe productiefaciliteit in Changchun (China). Vanaf eind 2024 worden hier modellen op het nieuwe PPE-platform (Premium Platform Electric) gebouwd voor de lokale markt. “Met de transitie naar elektrische mobiliteit boeken we grote winst op het gebied van productiviteit”, verklaart Walker. In 2033 wil Audi de huidige productiekosten gehalveerd hebben. Om dit te realiseren, vereenvoudigt Audi zijn modellen op punten die de klant niet zullen opvallen.

Tevens wordt de productie verder gedigitaliseerd, met gebruikmaking van Edge Cloud 4 Production en lokale servers. Hiermee komen dure industriële pc’s te vervallen. Door over te stappen op cyclus-onafhankelijke modulaire assemblage wordt de productie nog efficiënter, terwijl met virtuele planning grondstoffen bespaard kunnen worden.

Sneller reageren op eisen van de klant

Daarnaast werkt Audi aan flexibelere productieprocessen, zodat het merk sneller kan reageren op de veranderende eisen van klanten. “We willen zowel de producten als de productie herstructureren,” aldus Walker. “Op de productielijn van de Audi A4 en A5 in Ingolstadt wordt volgend jaar ook de nieuwe Audi Q6 e-tron gebouwd, terwijl de productie van de modellen met verbrandingsmotor op termijn gestaakt wordt.”

Alle fabrieken CO2-neutraal in 2025

Binnen het Mission:Zero-programma werkt Audi sinds 2019 aan het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk. De fabrieken in Brussel, Györ, Böllinger Höfe en Neckarsulm opereren inmiddels CO2-neutraal. In 2025 wil Audi dit doel met alle fabrieken bereikt hebben. Tevens investeert Audi in het terugdringen van de grondstoffen en het watergebruik, alsmede het behoud van de biodiversiteit.

Audi’s fabriek in Ingolstadt gaat als eerste locatie geheel volgens de ‘360factory’-benadering opereren, en als voorbeeld dienen voor de transformatie van Audi’s overige productiefaciliteiten.