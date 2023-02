De ANWB Wegenwacht breidt haar wagenpark uit met een nieuw voertuig, de iconische, volledig elektrische Volkswagen ID. Buzz. Vandaag presenteerde Eva-Marie Beij, directeur van de Wegenwacht het nieuwe voertuig, waarvan er dit jaar 30 de weg op gaan. De ANWB Wegenwacht zet hiermee een volgende stap naar een 100% emissievrije hulpverlening.

De ANWB vindt het belangrijk dat mobiliteit steeds duurzamer wordt. Daar is de Wegenwacht zelf al actief mee bezig. Onder meer door elektrificatie van haar wagenpark. De Wegenwacht wil in 2025 dat haar vloot 25% minder CO2 uitstoot dan in 2019. Rond 2030 wil de ANWB Wegenwacht zelfs volledig emissievrij zijn.

De ID. Buzz is de nieuwste aanwinst van de Wegenwacht. Bij de inbouw van het wegenwachtvoertuig is gekozen voor lichtgewicht materialen en de balans gevonden tussen laadvermogen, handige inrichting en een uitgekiend pakket aan gereedschap. De ID. Buzz heeft een zogenoemd universeel reservewiel aan boord, meerdere accu’s en een starthulpinstallatie om de lege accu van een pechauto op te laden. En een EHBO-koffer, want een wegenwacht is ook opgeleid om eerste hulp te verlenen. In totaal is er zo’n 600 kg aan materiaal aan boord. De actieradius komt naar verwachting uit op circa 250 km. Indien nodig kan achter het voertuig een zogenoemde charger worden meegenomen. Daarmee kan een wegenwacht een stilgevallen elektrische auto op locatie bijladen.

De komst van meer elektrische auto’s bij de Wegenwacht betekent ook dat de laadinfrastructuur slimmer wordt gemaakt én uitgebreid. Dit jaar komen er 150 laadpunten bij. De centra van de Wegenwacht in Amsterdam, Den Haag- Ypenburg en Utrecht komen het eerst aan de beurt. Daar gaat de ANWB 75 laadpunten neerzetten.

De Wegenwacht is 24 uur per dag actief met honderden wegenwachten die vorig jaar ruim 1,3 miljoen pechhulpverleningen voor hun rekening namen. Bij de uitvoering van het werk wil de ANWB Wegenwacht een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Sinds 2011 rijdt er een elektrisch voertuig rond op Schiphol. In 2016 begon de Wegenwacht met de inzet van e-bikes in de grote steden. Sinds een aantal jaren beschikt de Wegenwacht ook over drie voertuigen op waterstof en drie elektrische motoren.