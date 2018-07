Volgens Sodexo behalen teams met een evenwichtige man/vrouw verdeling betere resultaten

Sodexo, wereldleider op het vlak van Quality of Life Services, heeft aangetoond dat managementteams met een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen betere resultaten halen volgens talrijke indicatoren. De studie is uniek in haar genre en werd gevoerd over een periode van vijf jaar bij vijftigduizend managers met verschillende functies in zeventig eenheden over de hele wereld.

De operationele marges, de klanttevredenheid en de trouw van de medewerkers bleken het hoogst binnen gemengde teams, met name teams met een vrouw-manverhouding tussen 40 en 60%.

Sophie Bellon, Chairwoman of the Board of Directors of Sodexo, was gisteren aanwezig op de ontbijtsessie ‘Moving the Needle on Gender Balance’ in Amsterdam georganiseerd door Sodexo en Topvrouwen.nl. Daar gaf ze aan wat de rol van een quotum voor het minimale aandeel van vrouwen in topfuncties kan zijn.